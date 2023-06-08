https://sputnikarabic.ae/20230608/إيران-الاتفاق-مع-السعودية-وترحيب-الصين-بتشكيل-التحالف-البحري-تطورات-إيجابية-في-غرب-آسيا-1077905320.html

إيران: الاتفاق مع السعودية وترحيب الصين بتشكيل التحالف البحري تطورات إيجابية في غرب آسيا

إيران: الاتفاق مع السعودية وترحيب الصين بتشكيل التحالف البحري تطورات إيجابية في غرب آسيا

أعلنت إيران، اليوم الخميس، أن "عقد الجولة الأولى من الحوارات التشاورية ضد الإرهاب بين إيران والصين وباكستان في بكين سيلعب دورا مهما في استقرار وأمن هذه... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T12:48+0000

2023-06-08T12:48+0000

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وقال السفير الإيراني في الصين، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الاتفاق بين إيران والسعودية لإعادة إقامة علاقات، وترحيب الصين بالتحالف البحري الإيراني السعودي الإماراتي تطورات إيجابية في منطقة غرب آسيا"، مؤكدا أنها "ستلعب دورا مهما في استقرار وأمن المنطقة".وعقد ممثلو وزراء خارجية الصين وإيران وباكستان، أمس الأربعاء، اجتماعا أمنيا ثلاثيا في العاصمة الصينية بكين.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن الاجتماع الثلاثي في بكين، حضره مساعد وزير الخارجية المدير العام لشؤون جنوب آسيا في الخارجية الإيرانية، سيد رسول موسوي، برفقة مدير عام الأمن الخارجي في وزارة الخارجية الصينية، باي تيان، والمدير العام لقضايا مكافحة الإرهاب في الخارجية الباكستانية، عبد الحميد.وأكدت الوكالة أن المسؤولين الثلاثة ناقشوا عددا من القضايا، خاصة فيما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب داخل المنطقة وخارج الحدود الوطنية.في سياق متصل، صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، بأن "بكين ترحب بتشكيل تحالف بحري مشترك بحضور إيران والسعودية والإمارات وبعض الأطراف الأخرى"، مؤكدا أن "مثل هذا التحالف سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".وكان الجيش الإيراني قد قال، السبت الماضي، إنه بصدد الإعلان عن تحالف بحري مع دول خليجية بما في ذلك السعودية والإمارات.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، في مقابلة تلفزيونية، مساء الجمعة الماضية، وفق وكالة أنباء "فارس"، قائلا: "سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق".وأضاف: "اليوم وصلت دول المنطقة إلى النقطة القائلة بأنه إذا كنا نريد الحفاظ على الأمن في المنطقة، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل".

https://sputnikarabic.ae/20230515/الجيش-الإيراني-العدو-يحاول-استهداف-التعاون-الثلاثي-بين-روسيا-والصين-وإيران-1077081144.html

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