عربي
https://sputnikarabic.ae/20230608/إيران-ترد-على-تصريحات-الغرب-بشأن-الكشف-عن-صاروخ-فتاح-وتؤكد-مشروعية-أنشطتها-الصاروخية-1077871172.html
إيران ترد على تصريحات الغرب بشأن صاروخ "فتاح" وتؤكد مشروعية أنشطتها الصاروخية
إيران ترد على تصريحات الغرب بشأن صاروخ "فتاح" وتؤكد مشروعية أنشطتها الصاروخية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، رفضها لتصريحات بعض الدول الغربية بشأن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، مؤكدة أن "أنشطة الصواريخ الإيرانية تقليدية ودفاعية... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T07:22+0000
2023-06-08T07:22+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
إبراهيم رئيسي
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077870122_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_eb2207199363bbbf55f22b3034f76ce0.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "هذه الدول لايحق لها إبداء رأيها حول قدرات إيران الدفاعية المشروعة والقانونية"، مشيرا إلى أن "لها تاريخا طويلا وواضحا في انتهاك التزاماتها الدولية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارب النووية ونظام منع الانتشار واستضافة الصواريخ النووية، والقيام بدور تخريبي في القضايا الإقليمية والدولية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأشاد كنعاني بـ"الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإيرانية وإنجازاتها الاستراتيجية في تعزيز القاعدة الدفاعية للبلاد"، مضيفا أن "ما تقوم به إجراء صحيح وفعال لخلق ردع ضد التهديدات الخارجية والدفاع عن الأمن القومي الإيراني".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أول أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".وقال رئيسي، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، إن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت محلية وليست مستوردة"، مشددا على ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
https://sputnikarabic.ae/20230607/بعد-الإعلان-عن-صاروخ-فتاح-مقارنة-بين-القدرات-الصاروخية-لإيران-وإسرائيل-1077829044.html
https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-صاروخ-فتاح-قادر-على-تغيير-مساره-في-الهواء-بسهولة-1077815999.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077870122_131:0:2344:1660_1920x0_80_0_0_e9054ab4e2e22a353da008bd952517cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم

إيران ترد على تصريحات الغرب بشأن صاروخ "فتاح" وتؤكد مشروعية أنشطتها الصاروخية

07:22 GMT 08.06.2023
© AP Photo / Hossein Zohrevandالقوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"
القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم فتّاح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Hossein Zohrevand
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، رفضها لتصريحات بعض الدول الغربية بشأن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، مؤكدة أن "أنشطة الصواريخ الإيرانية تقليدية ودفاعية ومشروعة وتستند إلى القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "هذه الدول لايحق لها إبداء رأيها حول قدرات إيران الدفاعية المشروعة والقانونية"، مشيرا إلى أن "لها تاريخا طويلا وواضحا في انتهاك التزاماتها الدولية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارب النووية ونظام منع الانتشار واستضافة الصواريخ النووية، والقيام بدور تخريبي في القضايا الإقليمية والدولية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
بعد الإعلان عن صاروخ "فتاح"... مقارنة بين القدرات الصاروخية لإيران وإسرائيل
أمس, 09:32 GMT
وأشاد كنعاني بـ"الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإيرانية وإنجازاتها الاستراتيجية في تعزيز القاعدة الدفاعية للبلاد"، مضيفا أن "ما تقوم به إجراء صحيح وفعال لخلق ردع ضد التهديدات الخارجية والدفاع عن الأمن القومي الإيراني".
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أول أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".
وقال رئيسي، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، إن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت محلية وليست مستوردة"، مشددا على ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
صاروخ باليستي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
الحرس الثوري: صاروخ "فتاح" قادر على تغيير مساره في الهواء بسهولة
6 يونيو, 19:53 GMT
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".
كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.
وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع04:58 GMTВоеннослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала