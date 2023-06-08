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https://sputnikarabic.ae/20230608/إيران-تشرع-في-بناء-مفاعلين-نوويين-بخبرات-وطنية-1077905602.html
إيران تشرع في بناء مفاعلين نوويين بخبرات وطنية
إيران تشرع في بناء مفاعلين نوويين بخبرات وطنية
قال محمد زادة، محافظ بوشهر، إن إيران تشرع في بناء مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظته. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T12:59+0000
2023-06-08T12:59+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الخميس، التي أشارت إلى تأكيده أن هناك مشاريع مهمة في البلاد سيتم تدشينها على يد إيرانيين.ولفت زادة إلى أنه عندما تم بناء مفاعل بوشهر، في الماضي، كان دور الإيرانيين يقتصر على العمالة، وأن كل شيء يتعلق بالمجالات التقنية كان يتم بواسطة الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تغير في الوقت الحالي.وتابع محافظ بوشهر: "بدأنا في بناء محطتين نوويتين لإنتاج الكهرباء في المحافظة تصل طاقة كل منهما إلى 1800 ميغاواط".وتابع: "سيتم تشييد المحطتين الجديدتين بواسطة خبراء إيرانيين بصورة كاملة، ولن يكون هناك أي وجود للعنصر الأجنبي".
https://sputnikarabic.ae/20230608/إيران-تحذر-من-هشاشة-السلامة-الأمنية-في-المنشآت-النووية-الإماراتية-1077868916.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران

إيران تشرع في بناء مفاعلين نوويين بخبرات وطنية

12:59 GMT 08.06.2023
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورالوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران
الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . Валерий Мельников
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قال محمد زادة، محافظ بوشهر، إن إيران تشرع في بناء مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظته.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الخميس، التي أشارت إلى تأكيده أن هناك مشاريع مهمة في البلاد سيتم تدشينها على يد إيرانيين.
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ولفت زادة إلى أنه عندما تم بناء مفاعل بوشهر، في الماضي، كان دور الإيرانيين يقتصر على العمالة، وأن كل شيء يتعلق بالمجالات التقنية كان يتم بواسطة الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تغير في الوقت الحالي.
وتابع محافظ بوشهر: "بدأنا في بناء محطتين نوويتين لإنتاج الكهرباء في المحافظة تصل طاقة كل منهما إلى 1800 ميغاواط".
وتابع: "سيتم تشييد المحطتين الجديدتين بواسطة خبراء إيرانيين بصورة كاملة، ولن يكون هناك أي وجود للعنصر الأجنبي".
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