https://sputnikarabic.ae/20230608/إيران-تعرب-عن-قلقها-إزاء-تفجير-سد-كاخوفسكايا-وتدعو-لإجراء-تحقيق-في-الحادثة-1077909996.html
إيران تعرب عن قلقها إزاء تفجير سد كاخوفسكايا وتدعو لإجراء تحقيق في الحادثة
إيران تعرب عن قلقها إزاء تفجير سد كاخوفسكايا وتدعو لإجراء تحقيق في الحادثة
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء انفجار سد كاخوفسكايا في أوكرانيا، داعية إلى توضيح حول أبعاد تدمير محطة الطاقة الكهرومائية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T14:45+0000
2023-06-08T14:45+0000
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ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تدمير السد بأنه "عمل مروع"، معربا عن قلقه العميق من التداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية لهذه الخطوة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".كما شدد كنعاني على ضرورة إجراء تحقيق في أبعاد الحادث، وتحديد الفاعل الرئيسي لتدمير السد.وكانت القوات الأوكرانية شنت سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه، فضلًا عن التسبب بتصريف عشوائي للمياه.
https://sputnikarabic.ae/20230608/سوريا-تدين-بأشد-العبارات-قيام-نظام-كييف-بتفجير-سد-كاخوفسكايا---عاجل---1077875269.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تعرب عن قلقها إزاء تفجير سد كاخوفسكايا وتدعو لإجراء تحقيق في الحادثة
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أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء انفجار سد كاخوفسكايا في أوكرانيا، داعية إلى توضيح حول أبعاد تدمير محطة الطاقة الكهرومائية.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تدمير السد بأنه "عمل مروع"، معربا عن قلقه العميق من التداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية لهذه الخطوة، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
كما شدد كنعاني على ضرورة إجراء تحقيق في أبعاد الحادث، وتحديد الفاعل الرئيسي لتدمير السد.
وكانت القوات الأوكرانية
شنت سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه، فضلًا عن التسبب بتصريف عشوائي للمياه.