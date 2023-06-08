https://sputnikarabic.ae/20230608/الأسد-يقبل-أوراق-اعتماد-السفير-التونسي-لدى-دمشق-1077907706.html
الأسد يقبل أوراق اعتماد السفير التونسي لدى دمشق
الأسد يقبل أوراق اعتماد السفير التونسي لدى دمشق
قبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أوراق اعتماد محمد المهذبي سفيرا فوق العادة، ومفوضا للجمهورية التونسية لدى سوريا، حسب صفحة رئاسة الجمهورية العربية... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T13:45+0000
2023-06-08T13:45+0000
2023-06-08T13:45+0000
العالم العربي
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وكان قد تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، يوم الأحد، أوراق اعتماد السفير محمد بن البشير المهذبي، سفيرا مفوضًا فوق العادة لتونس لدى سوريا.وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المقداد تحدث مع المهذبي عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أهمية البناء على اللقاء الذي جمع بين قائدي البلدين بشار الأسد، وقيس سعيد، في القمة العربية لتعزيز العلاقات.وحذر المقداد من محاولات الغرب تفتيت الدول العربية وتمزيقها، وإنهاء الروابط فيما بينها، مؤكدا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، بما يخدم مصلحة الدول العربية، ويحقق تطلعات شعوبها.وأعلنت سوريا وتونس، في أبريل/نيسان الماضي، أنهما ستعيدان فتح سفارتيهما، بعد نحو عقد من قطع تونس العلاقات مع دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20230521/وزير-الخارجية-السوري-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفير-تونس-1077290346.html
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العالم العربي
الأسد يقبل أوراق اعتماد السفير التونسي لدى دمشق
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قبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أوراق اعتماد محمد المهذبي سفيرا فوق العادة، ومفوضا للجمهورية التونسية لدى سوريا، حسب صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على "تويتر".
وكان قد تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، يوم الأحد، أوراق اعتماد السفير محمد بن البشير المهذبي، سفيرا مفوضًا فوق العادة لتونس لدى سوريا.
وقالت وكالة الأنباء السورية
"سانا"، إن المقداد تحدث مع المهذبي عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أهمية البناء على اللقاء الذي جمع بين قائدي البلدين بشار الأسد، وقيس سعيد، في القمة العربية لتعزيز العلاقات.
وحذر المقداد من محاولات الغرب تفتيت الدول العربية وتمزيقها، وإنهاء الروابط فيما بينها، مؤكدا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، بما يخدم مصلحة الدول العربية، ويحقق تطلعات شعوبها.
وأعلنت سوريا وتونس، في أبريل/نيسان الماضي، أنهما ستعيدان فتح سفارتيهما، بعد نحو عقد من قطع تونس العلاقات مع دمشق.