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"الأمن القومي" التركي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
"الأمن القومي" التركي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
دعا مجلس الأمن القومي التركي، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا دعمه لتسوية سلمية للنزاع. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T17:24+0000
2023-06-08T17:24+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان لمجلس الأمن القومي التركي، عقب أول اجتماع له، اليوم الخميس، منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، وفق وكالة "الأناضول" الرسمية.وقال المجلس الذي انعقد بحضور أعضائه الجدد الذين يضمون عددا من الوزراء والعسكريين: "ندعو أطراف الصراع في السودان إلى حماية مكاسب العملية الانتقالية".ودعا المجلس، بحسب البيان، إلى "حل الأزمات سلميًا ووقف فوري لإطلاق النار في السودان".ورغم توقيع الهدنة العاشرة منذ اندلاع الصراع في السودان، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مساء الاثنين الماضي، إلا أن المعارك لا تزال مستمرة بين قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وسط تبعات كارثية على المدنيين.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين طرفي القتال، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230608/السعودية-الدم-السوداني-غال-ولن-يفضي-استخدام-السلاح-إلا-للمزيد-من-الدمار-1077911073.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"الأمن القومي" التركي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان

17:24 GMT 08.06.2023
© Photo / عادل عبد الباقيقصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Photo / عادل عبد الباقي
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دعا مجلس الأمن القومي التركي، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا دعمه لتسوية سلمية للنزاع.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان لمجلس الأمن القومي التركي، عقب أول اجتماع له، اليوم الخميس، منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، وفق وكالة "الأناضول" الرسمية.
وقال المجلس الذي انعقد بحضور أعضائه الجدد الذين يضمون عددا من الوزراء والعسكريين: "ندعو أطراف الصراع في السودان إلى حماية مكاسب العملية الانتقالية".
ودعا المجلس، بحسب البيان، إلى "حل الأزمات سلميًا ووقف فوري لإطلاق النار في السودان".
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ورغم توقيع الهدنة العاشرة منذ اندلاع الصراع في السودان، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مساء الاثنين الماضي، إلا أن المعارك لا تزال مستمرة بين قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وسط تبعات كارثية على المدنيين.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين طرفي القتال، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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