https://sputnikarabic.ae/20230608/الإفراج-عن-رئيس-وزراء-باكستان-السابق-عمران-خان-بكفالة-في-اتهامات-بالقتل-1077912047.html
الإفراج عن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بكفالة في اتهامات بالقتل
الإفراج عن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بكفالة في اتهامات بالقتل
أصدرت محكمة إسلام أباد العليا، اليوم الخميس، قرارا بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة في اتهامات بالقتل. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T16:05+0000
2023-06-08T16:05+0000
2023-06-08T16:05+0000
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ونقلت وسائل إعلام عن محاميه جوهر خان، قوله إن قرار المحكمة حال دون حبسه لمدة 14 يوما.وكان خان قد توجه إلى العاصمة من منزله في لاهور لتمديد الكفالة في القضايا الأخرى والسعي للإفراج عنه بكفالة في تهم جديدة بالقتل لتجنب اعتقاله من جديد.يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، قررت محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد، منح عمران خان إفراجا بكفالة على ذمة محاكمته في 8 قضايا تتعلق بالعنف وإثارة الاضطرابات.ووافقت المحكمة أثناء جلسة التماس على كفالة رئيس "حركة الإنصاف" الباكستانية عمران خان، حتى 8 حزيران/يونيو.واجتاحت موجة عنف العاصمة الباكستانية ومناطق حضرية أخرى بعد اعتقال عمران خان مؤخرا، من قاعة محكمة في إسلام أباد، بتهمة ضلوعه في قضايا فساد.وقام أنصار خان، الذين أججهم الغضب، بإضرام النار في المباني والمركبات، وشنوا هجمات على الشرطة والعسكريين والمنشآت.أسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 10 أشخاص واعتقلت السلطات 4000 شخص. ومع ذلك، انتقدت المحكمة العليا فيما بعد الطريقة التي تم بها اعتقال خان وأمرت بالإفراج عنه.ويعد عمران خان، هو رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ باكستان الذي تمت الإطاحة به من خلال التصويت بحجب الثقة، حيث يواجه عددا كبيرا من القضايا المرفوعة ضده، من بينها "الإرهاب" و"غسيل الأموال".
https://sputnikarabic.ae/20230524/الحكومة-الباكستانية-تدرس-حظر-حزب-عمران-خان--1077377710.html
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باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, عمران خان
باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, عمران خان
الإفراج عن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بكفالة في اتهامات بالقتل
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أصدرت محكمة إسلام أباد العليا، اليوم الخميس، قرارا بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة في اتهامات بالقتل.
ونقلت وسائل إعلام عن محاميه جوهر خان، قوله إن قرار المحكمة حال دون حبسه لمدة 14 يوما.
وكان خان قد توجه إلى العاصمة من منزله في لاهور لتمديد الكفالة في القضايا الأخرى والسعي للإفراج عنه بكفالة في تهم جديدة بالقتل لتجنب اعتقاله من جديد.
يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، قررت محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد، منح عمران خان إفراجا بكفالة
على ذمة محاكمته في 8 قضايا تتعلق بالعنف وإثارة الاضطرابات.
ووافقت المحكمة أثناء جلسة التماس على كفالة رئيس "حركة الإنصاف" الباكستانية عمران خان، حتى 8 حزيران/يونيو.
واجتاحت موجة عنف العاصمة الباكستانية
ومناطق حضرية أخرى بعد اعتقال عمران خان مؤخرا، من قاعة محكمة في إسلام أباد، بتهمة ضلوعه في قضايا فساد.
وقام أنصار خان، الذين أججهم الغضب، بإضرام النار في المباني والمركبات، وشنوا هجمات على الشرطة والعسكريين والمنشآت.
أسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 10 أشخاص واعتقلت السلطات 4000 شخص. ومع ذلك، انتقدت المحكمة العليا
فيما بعد الطريقة التي تم بها اعتقال خان وأمرت بالإفراج عنه.
ويعد عمران خان، هو رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ باكستان الذي تمت الإطاحة به من خلال التصويت بحجب الثقة، حيث يواجه عددا كبيرا من القضايا المرفوعة ضده، من بينها "الإرهاب" و"غسيل الأموال".