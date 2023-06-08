https://sputnikarabic.ae/20230608/الإمارات-تؤكد-أهمية-تكثيف-الجهود-لوقف-إطلاق-النار-والعودة-إلى-الإطار-السياسي-في-السودان-1077890482.html

الإمارات تؤكد أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار والعودة إلى الإطار السياسي في السودان

الإمارات تؤكد أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار والعودة إلى الإطار السياسي في السودان

أدانت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بشدة "تعرض السفارة السعودية والملحقيات التابعة لها ومقر سكن سفيرها وممتلكات الموظفين، والسفارة البحرينية ومقر... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T10:21+0000

2023-06-08T10:21+0000

2023-06-08T10:21+0000

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وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.كما شددت الوزارة على "أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشودين في السودان".وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات السعودية في السودان.وأكدت الخارجية السعودية أن "المملكة تدين هذه الأعمال بأشد العبارات، التي تسببت بتدمير مبنى السفارة والملحقيات، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة".وأضافت الوزارة في بيانها، أن المملكة تعبر عن رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والتخريب الموجهة ضد البعثات الدبلوماسية، مشددة على أهمية التصدي لتلك الجماعات المسلحة التي تسعى للإضرار بالأمن والاستقرار في السودان وشعبه الشقيق.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

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