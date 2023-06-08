https://sputnikarabic.ae/20230608/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-وقف-فورى-لإطلاق-النار-في-مقاطعة-خيرسون-1077919244.html
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون
دعا جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون، حيث يُعرقل القصف عمليات إجلاء المدنيين. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T21:55+0000
2023-06-08T21:55+0000
2023-06-08T21:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. وغرّد بوريل عبر حسابه بموقع تويتر، بالقول: "هناك تقارير تفيد بأن القصف يهدد جهود إنقاذ المدنيين في مقاطعة خيرسون بعد انهيار سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، نحث روسيا على وقف هذه الإجراءات غير المقبولة فوراً."في ليلة 6 يونيو/حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230608/البنك-الدولي-يحذر-من-آثار-تدمير-محطة-كاخوفسكايا-للطاقة-الكهرومائية-1077866038.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون
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دعا جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون، حيث يُعرقل القصف عمليات إجلاء المدنيين.