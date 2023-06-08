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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-وقف-فورى-لإطلاق-النار-في-مقاطعة-خيرسون-1077919244.html
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون
دعا جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون، حيث يُعرقل القصف عمليات إجلاء المدنيين. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T21:55+0000
2023-06-08T21:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وغرّد بوريل عبر حسابه بموقع تويتر، بالقول: "هناك تقارير تفيد بأن القصف يهدد جهود إنقاذ المدنيين في مقاطعة خيرسون بعد انهيار سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، نحث روسيا على وقف هذه الإجراءات غير المقبولة فوراً."في ليلة 6 يونيو/حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230608/البنك-الدولي-يحذر-من-آثار-تدمير-محطة-كاخوفسكايا-للطاقة-الكهرومائية-1077866038.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون

21:55 GMT 08.06.2023
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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دعا جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون، حيث يُعرقل القصف عمليات إجلاء المدنيين.
موسكو - سبوتنيك. وغرّد بوريل عبر حسابه بموقع تويتر، بالقول: "هناك تقارير تفيد بأن القصف يهدد جهود إنقاذ المدنيين في مقاطعة خيرسون بعد انهيار سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، نحث روسيا على وقف هذه الإجراءات غير المقبولة فوراً."
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنك الدولي يحذر من آثار تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
00:50 GMT
في ليلة 6 يونيو/حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.
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