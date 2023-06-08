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https://sputnikarabic.ae/20230608/الاستخبارات-العراقية-تفكك-شبكة-اتجار-بالبشر-تتزعمها-امرأة-1077875341.html
الاستخبارات العراقية تفكك شبكة اتجار بالبشر تتزعمها امرأة
الاستخبارات العراقية تفكك شبكة اتجار بالبشر تتزعمها امرأة
تمكنت عناصر وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، من تفكيك شبكة خطيرة للاتجار بالبشر تتزعمها امرأة في العاصمة بغداد. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:52+0000
2023-06-08T08:52+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلية الإعلام الأمني العراقي بيانا، قالت فيه إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والأعضاء البشرية".وتابع البيان: "بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عصابة تتزعمها سيدة يستغلون الأطفال والنساء في تجارة البشر وأعمال السمسرة والبغاء، تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص وبعد أخذ الموافقات القضائية وبكمين محكم استدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود".وأضاف البيان أنه تم تقديم الأوراق التحقيقية للقاضي المختص وقرر توقيفهم وفق المادة 6/ أولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر والضحايا وفق القرار 235 لسنة 2001.يذكر أنه في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية الإطاحة بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر في بغداد.ونقلت قناة السومرية نيوز، عن بيان للمديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، إطاحتها بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر وسط العاصمة، بغداد.أكد بيان المديرية العراقية أنه "بعد ورود معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، تم تحديد أماكن وجود أفراد الشبكة، وأشارت إلى أنه تم القبض على 5 منهم بالجرم المشهود، وجرى تسليمهم إلى شعبة الاتجار بالبشر أصوليا".وكانت السلطات العراقية قد أعلنت إلقاء القبض على عصابة من 10 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، في الأول من شهر مارس/آذار الماضي، جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الشرطة الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الاستخبارات العراقية تفكك شبكة اتجار بالبشر تتزعمها امرأة

08:52 GMT 08.06.2023
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© MOADH AL-DULAIMI
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تمكنت عناصر وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، من تفكيك شبكة خطيرة للاتجار بالبشر تتزعمها امرأة في العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلية الإعلام الأمني العراقي بيانا، قالت فيه إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والأعضاء البشرية".
وتابع البيان: "بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عصابة تتزعمها سيدة يستغلون الأطفال والنساء في تجارة البشر وأعمال السمسرة والبغاء، تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص وبعد أخذ الموافقات القضائية وبكمين محكم استدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود".
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وأضاف البيان أنه تم تقديم الأوراق التحقيقية للقاضي المختص وقرر توقيفهم وفق المادة 6/ أولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر والضحايا وفق القرار 235 لسنة 2001.
يذكر أنه في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية الإطاحة بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر في بغداد.
ونقلت قناة السومرية نيوز، عن بيان للمديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، إطاحتها بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر وسط العاصمة، بغداد.
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أكد بيان المديرية العراقية أنه "بعد ورود معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، تم تحديد أماكن وجود أفراد الشبكة، وأشارت إلى أنه تم القبض على 5 منهم بالجرم المشهود، وجرى تسليمهم إلى شعبة الاتجار بالبشر أصوليا".
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت إلقاء القبض على عصابة من 10 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، في الأول من شهر مارس/آذار الماضي، جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الشرطة الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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