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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/البنك-الدولي-يحذر-من-آثار-تدمير-محطة-كاخوفسكايا-للطاقة-الكهرومائية-1077866038.html
البنك الدولي يحذر من آثار تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
البنك الدولي يحذر من آثار تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
أكدت آنا بيردي، مديرة العمليات في البنك الدولي، الخميس، أن تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية سيؤدي إلى عواقب بيئية خطيرة لا يمكن تجاهلها. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T00:50+0000
2023-06-08T00:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت بيردي في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"،: "تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية ينتج عنه تأثيرات خطيرة لتوفير الخدمات الأساسية وعلى البيئة أيضًا".وأعلنت بيردي أن البنك الدولي يعتزم تقديم الدعم لأوكرانيا من خلال إجراء تقييم سريع للأضرار الناجمة عن تدمير المحطة.ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230607/سرعة-تدفق-نهر-دنيبر-تزيد-10-أضعاف-بعد-تدمير-سد-محطة-كاخوفسكايا-للطاقة-الكهرومائية-1077864921.html
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البنك الدولي يحذر من آثار تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية

00:50 GMT 08.06.2023
© AP Photo / Libkosتداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Libkos
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أكدت آنا بيردي، مديرة العمليات في البنك الدولي، الخميس، أن تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية سيؤدي إلى عواقب بيئية خطيرة لا يمكن تجاهلها.
وقالت بيردي في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"،: "تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية ينتج عنه تأثيرات خطيرة لتوفير الخدمات الأساسية وعلى البيئة أيضًا".
تتدفق المياه عبر سد محطة كاخوفسكايا، في كاخوفكا، أوكرانيا، 6 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سرعة تدفق نهر دنيبر تزيد 10 أضعاف بعد تدمير سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
أمس, 21:30 GMT
وأعلنت بيردي أن البنك الدولي يعتزم تقديم الدعم لأوكرانيا من خلال إجراء تقييم سريع للأضرار الناجمة عن تدمير المحطة.
ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".
ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.
واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
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