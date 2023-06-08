https://sputnikarabic.ae/20230608/التمساح-الروسية-تهاجم-مركز-قيادة-المسلحين-الأوكرانيين-1077867581.html
"التمساح" الروسية تهاجم مركز قيادة المسلحين الأوكرانيين
"التمساح" الروسية تهاجم مركز قيادة المسلحين الأوكرانيين
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لعمل أطقم مروحيات كا- 52 "التمساح" الهجومية التابعة لقوات الفضاء الروسية لتدمير معاقل وعربات مدرعة لمسلحين أوكرانيين. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T04:35+0000
2023-06-08T04:35+0000
2023-06-08T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأثناء تنفيذ مهام قتالية أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على نقاط العدو المحصنة المكتشفة. تم تدمير الأهداف المخصصة.تقوم أطقم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية بالإضافة إلى الدعم الجوي للوحدات التي تؤدي مهامًا في إطار العملية الخاصة.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"التمساح" الروسية تهاجم مركز قيادة المسلحين الأوكرانيين
04:35 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 04:36 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لعمل أطقم مروحيات كا- 52 "التمساح" الهجومية التابعة لقوات الفضاء الروسية لتدمير معاقل وعربات مدرعة لمسلحين أوكرانيين.
وأثناء تنفيذ مهام قتالية أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على نقاط العدو المحصنة المكتشفة. تم تدمير الأهداف المخصصة.
تقوم أطقم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية بالإضافة إلى الدعم الجوي للوحدات التي تؤدي مهامًا في إطار العملية الخاصة.