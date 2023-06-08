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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/التمساح-الروسية-تهاجم-مركز-قيادة-المسلحين-الأوكرانيين-1077867581.html
"التمساح" الروسية تهاجم مركز قيادة المسلحين الأوكرانيين
"التمساح" الروسية تهاجم مركز قيادة المسلحين الأوكرانيين
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لعمل أطقم مروحيات كا- 52 "التمساح" الهجومية التابعة لقوات الفضاء الروسية لتدمير معاقل وعربات مدرعة لمسلحين أوكرانيين. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T04:35+0000
2023-06-08T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأثناء تنفيذ مهام قتالية أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على نقاط العدو المحصنة المكتشفة. تم تدمير الأهداف المخصصة.تقوم أطقم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية بالإضافة إلى الدعم الجوي للوحدات التي تؤدي مهامًا في إطار العملية الخاصة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"التمساح" الروسية تهاجم مركز قيادة المسلحين الأوكرانيين

04:35 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 04:36 GMT 08.06.2023)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "كا-52" (أليغاتور) أثناء "مناورات "فزايموديستفيه 2019" في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا)
مروحية كا-52 (أليغاتور) أثناء مناورات فزايموديستفيه 2019 في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لعمل أطقم مروحيات كا- 52 "التمساح" الهجومية التابعة لقوات الفضاء الروسية لتدمير معاقل وعربات مدرعة لمسلحين أوكرانيين.
وأثناء تنفيذ مهام قتالية أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على نقاط العدو المحصنة المكتشفة. تم تدمير الأهداف المخصصة.
تقوم أطقم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية بالإضافة إلى الدعم الجوي للوحدات التي تؤدي مهامًا في إطار العملية الخاصة.
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
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