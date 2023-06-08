https://sputnikarabic.ae/20230608/الجهاد-الإسلامي-في-فلسطين-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-تابعة-للجيش-الإسرائيلي-صور-1077911899.html

"الجهاد الإسلامي" في فلسطين تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي... صور

"الجهاد الإسلامي" في فلسطين تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي... صور

أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T16:04+0000

2023-06-08T16:04+0000

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وذكرت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الخميس، أن "سرايا القدس - كتيبة جنين"، قد أعلنت عن تمكن عناصرها من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.وأكد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن عناصرها نجحوا في إسقاط الطائرة الإسرائيلية المسيرة التي كانت تحلق في أجواء مخيم جنين بالضفة الغربية، وأن مهندسي الحركة يقومون بالتعامل معها، واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص القوات الإسرائيلية منها.وفي سياق متصل، سبق أن حذر أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، إسرائيل من أن "أي عملية اغتيال سيكون الرد عليها قويا وواضحا ومؤلما"، مؤكدا أن تل أبيب وغيرها لن تكون بعيدة عن الصواريخ والرصاص.وقال زياد النخالة، خلال المهرجان المركزي "ثأر الأحرار"، التي تنظمه حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وجنين ولبنان وسوريا، في العشرين من شهر مايو/أيار الماضي، إن "المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تقاتل العدو، وتنتصر عليه إذا وجدت الدعم القوي والدائم"، حسب وكالة "القدس" للأنباء.وشدد على أن "حضور الغرفة المشتركة الدائم واستعدادها بكل قواها للدخول في المعركة، كان عاملا مهما في تقصير أيام العدوان"، مؤكدا أن أوهام القوة والغطرسة لدى العدو ستتحطم أمام إرادة الشعب الفلسطيني، وقدرته وإصراره على إدامة الاشتباك، وإصراره على القتال المستمر، حتى الانتصار الكبير.وختم النخالة بالقول إن "المقاومة أثبتت للعدو في قتالهم أنها على استعداد دائم لخوض المعركة تلو الأخرى دفاعا عن الشعب ومنعا من أن تستباح دماؤها".وجاءت تصريحات النخالة تعليقا على العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على قطاع غزة، في التاسع من مايو الماضي، والمعروفة باسم "الدرع والسهم"، انتهت في العاشرة من مساء 13 مايو، أي بعد 5 أيام من التصعيد الإسرائيلي في القطاع واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، حيث رعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230520/حركة-الجهاد-الإسلامي-ردنا-على-أي-عملية-اغتيال-جديدة-من-قبل-إسرائيل-سيكون-قويا-وواضحا-ومؤلما-1077241234.html

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