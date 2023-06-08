https://sputnikarabic.ae/20230608/الدفاع-الإيرانية-صواريخ-فتاح-وخيبر-قدرات-مشتركة-مع-الحرس-الثوري-1077904734.html

الدفاع الإيرانية: صواريخ "فتاح" و"خيبر" قدرات مشتركة مع الحرس الثوري

الدفاع الإيرانية: صواريخ "فتاح" و"خيبر" قدرات مشتركة مع الحرس الثوري

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي، اليوم الخميس، إن إزاحة الستار عن صواريخ "فتّاح" و"خرمشهر 4" (خيبر) الباليستية تظهر القدرات... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T12:32+0000

2023-06-08T12:32+0000

2023-06-08T12:32+0000

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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، أن تصريحات العميد رضا طلائي، جاءت للتعليق على إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" التابع للحرس الثوري الإيراني، واصفًا التعاون المؤسساتي بين الجيش والعلماء في بلاده بمثابة دعم للحفاظ على مسيرة التقدم التقني والتكنولوجي والقوة الدفاعية في جميع المجالات في بلاده.وأكد القائد العسكري الإيراني أن "وزارة الدفاع ستعمل على زيادة استعدادها لدعم الجيش ومساعدة القدرة الصناعية للبلاد تماشيا مع الخطط الإستراتيجية القائمة على إنتاج الأسلحة والمعدات وأنظمة الدفاع وتحسين التكنولوجيا بما يتوافق مع تقدير التهديدات المتغيرة والحفاظ على مستوى قوة الردع".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أول أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".وقال رئيسي، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، إن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت محلية وليست مستوردة"، مشددًا على ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".

https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-صاروخ-فتاح-قادر-على-تغيير-مساره-في-الهواء-بسهولة-1077815999.html

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