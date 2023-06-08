https://sputnikarabic.ae/20230608/الدفاع-التايوانية-37-طائرة-صينية-انتهكت-المجال-الجوي-للجزيرة-صباح-اليوم-1077867672.html
الدفاع التايوانية: 37 طائرة صينية انتهكت المجال الجوي للجزيرة صباح اليوم
الدفاع التايوانية: 37 طائرة صينية انتهكت المجال الجوي للجزيرة صباح اليوم
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن 37 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني قامت بتحليق فوق المجال الجوي للجزيرة صباح اليوم. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T04:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وزارة الدفاع التايوانية في بيان نشرته على حسابها في تويتر بأنه "في الثامن من يوليو، دخلت 37 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بما في ذلك طائرات من طراز J-11 وJ-16 وH-6 وY-20 وأواكس، المجال الجوي لجنوب غرب تايوان. كما دخلت عدة طائرات منطقة غرب المحيط الهادئ عبر المجال الجوي لجنوب شرق تايوان لإجراء تدريبات استطلاع جوي بعيدة المدى".وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات المسلحة التايوانية تراقب الوضع عن كثب من خلال أنظمة المراقبة والاستطلاع، وأنها قد نشرت دوريات جوية قتالية وسفن حربية وأنظمة صواريخ أرضية ردًا على تصرفات بكين.وانقطعت العلاقات، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية، والجزيرة التابعة لها في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230602/الصين-تحذر-مبادرة-تجارة-القرن-الـ21-هي-أداة-أمريكية-لسرقة-تايوان-1077678534.html
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أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع التايوانية: 37 طائرة صينية انتهكت المجال الجوي للجزيرة صباح اليوم
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن 37 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني قامت بتحليق فوق المجال الجوي للجزيرة صباح اليوم.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفادت وزارة الدفاع التايوانية في بيان نشرته على حسابها في تويتر بأنه "في الثامن من يوليو، دخلت 37 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بما في ذلك طائرات من طراز J-11 وJ-16 وH-6 وY-20 وأواكس، المجال الجوي لجنوب غرب تايوان. كما دخلت عدة طائرات منطقة غرب المحيط الهادئ عبر المجال الجوي لجنوب شرق تايوان لإجراء تدريبات استطلاع جوي بعيدة المدى".
وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات المسلحة التايوانية تراقب الوضع عن كثب من خلال أنظمة المراقبة والاستطلاع، وأنها قد نشرت دوريات جوية قتالية وسفن حربية وأنظمة صواريخ أرضية ردًا على تصرفات بكين.
وانقطعت العلاقات، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية، والجزيرة التابعة لها في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.
وتخضع تايوان
(الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.