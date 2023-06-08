https://sputnikarabic.ae/20230608/الدفاع-التونسية-العثور-على-حطام-المروحية-المفقودة-في-البحر-وانتشال-جثتين-من-طاقمها-1077909815.html
الدفاع التونسية: العثور على حطام المروحية المفقودة في البحر وانتشال جثتين من طاقمها
الدفاع التونسية: العثور على حطام المروحية المفقودة في البحر وانتشال جثتين من طاقمها
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، العثور على حطام المروحية العسكرية التي فقد الاتصال معها وكان على متنها 4 أفراد عسكريين، في عرض البحر قبالة سواحل... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T14:36+0000
2023-06-08T14:36+0000
2023-06-08T14:36+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064652704_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c18ac44a659c0ed81df2c83a497062b2.jpg
وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت الوزارة في بيان، أن "الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها في منطقة كاب سيراط، ليلة أمس الأربعاء، قد سقطت في عرض البحر".وأضافت الوزارة أن "وحدات الغوص المختصة التابعة للبحرية التونسية، تقوم حاليا بعملية انتشال الجثث، حيث تم انتشال جثتين حتى الآن وأجزاء من الحطام".وأشارت إلى أن عملية البحث ما تزال جارية.وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المكون من 4 أفراد، حيث كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي مساء الأربعاء، في منطقة كاب سيراط، في ولاية بنزرت.وقالت إنها "سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها".يشار إلى أنه في كانون الثاني / يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط مروحية عسكرية في منطقة بنزرت الجنوبية، موضحةً أن الحادث "أسفر عن إصابة قائد الطائرة ووفاة مساعده".
https://sputnikarabic.ae/20230608/تونس-تعلن-فقدان-مروحية-عسكرية-1077890626.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064652704_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_e6dec7af16d2e03e02a49d5a783aac3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
الدفاع التونسية: العثور على حطام المروحية المفقودة في البحر وانتشال جثتين من طاقمها
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، العثور على حطام المروحية العسكرية التي فقد الاتصال معها وكان على متنها 4 أفراد عسكريين، في عرض البحر قبالة سواحل بنزرت شمالي البلاد.
وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت
الوزارة في بيان، أن "الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها في منطقة كاب سيراط، ليلة أمس الأربعاء، قد سقطت في عرض البحر".
وأضافت الوزارة أن "وحدات الغوص المختصة التابعة للبحرية التونسية، تقوم حاليا بعملية انتشال الجثث، حيث تم انتشال جثتين حتى الآن وأجزاء من الحطام".
وأشارت إلى أن عملية البحث ما تزال جارية.
وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، فقدان الاتصال بمروحية
وطاقمها المكون من 4 أفراد، حيث كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي مساء الأربعاء، في منطقة كاب سيراط، في ولاية بنزرت.
وقالت إنها "سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها".
يشار إلى أنه في كانون الثاني / يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط مروحية عسكرية في منطقة بنزرت الجنوبية، موضحةً أن الحادث "أسفر عن إصابة قائد الطائرة ووفاة مساعده".