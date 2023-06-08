https://sputnikarabic.ae/20230608/الدفاع-التونسية-العثور-على-حطام-المروحية-المفقودة-في-البحر-وانتشال-جثتين-من-طاقمها-1077909815.html

الدفاع التونسية: العثور على حطام المروحية المفقودة في البحر وانتشال جثتين من طاقمها

الدفاع التونسية: العثور على حطام المروحية المفقودة في البحر وانتشال جثتين من طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، العثور على حطام المروحية العسكرية التي فقد الاتصال معها وكان على متنها 4 أفراد عسكريين، في عرض البحر قبالة سواحل... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T14:36+0000

2023-06-08T14:36+0000

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وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت الوزارة في بيان، أن "الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها في منطقة كاب سيراط، ليلة أمس الأربعاء، قد سقطت في عرض البحر".وأضافت الوزارة أن "وحدات الغوص المختصة التابعة للبحرية التونسية، تقوم حاليا بعملية انتشال الجثث، حيث تم انتشال جثتين حتى الآن وأجزاء من الحطام".وأشارت إلى أن عملية البحث ما تزال جارية.وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المكون من 4 أفراد، حيث كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي مساء الأربعاء، في منطقة كاب سيراط، في ولاية بنزرت.وقالت إنها "سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها".يشار إلى أنه في كانون الثاني / يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط مروحية عسكرية في منطقة بنزرت الجنوبية، موضحةً أن الحادث "أسفر عن إصابة قائد الطائرة ووفاة مساعده".

https://sputnikarabic.ae/20230608/تونس-تعلن-فقدان-مروحية-عسكرية-1077890626.html

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