https://sputnikarabic.ae/20230608/الدفاع-الجوي-الروسي-يصيب-هدفين-جويين-في-سماء-بيلغورود-1077867111.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفين جويين في سماء بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفين جويين في سماء بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الخميس، أن نظام الدفاع الجوي قد استهدف هدفين جويين في السماء فوق بيلغورود. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T03:33+0000
2023-06-08T03:33+0000
2023-06-08T03:36+0000
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وقال غلادكوف، في قناته عبر تطبيق تيليغرام:"استهدف نظام الدفاع الجوي لدينا فوق بيلغورود هدفين جويين. تتحقق الخدمات التشغيلية من الآثار على الأرض".وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-لمجموعات-تخريبية-أوكرانية-في-بيلغورود--1077754742.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفين جويين في سماء بيلغورود
03:33 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 03:36 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الخميس، أن نظام الدفاع الجوي قد استهدف هدفين جويين في السماء فوق بيلغورود.
وقال غلادكوف، في قناته عبر تطبيق تيليغرام:"استهدف نظام الدفاع الجوي لدينا فوق بيلغورود هدفين جويين. تتحقق الخدمات التشغيلية من الآثار على الأرض".
وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك
وكورسك وفورونيج.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.