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السعودية: الدم السوداني غال ولن يفضي استخدام السلاح إلا للمزيد من الدمار
السعودية: الدم السوداني غال ولن يفضي استخدام السلاح إلا للمزيد من الدمار
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن الدم السوداني غال، مناشدا بضرورة العمل لحل الأزمة السودانية بالحوار بعيدا عن السلاح. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T15:35+0000
2023-06-08T15:35+0000
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وشدد في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في ختام اجتماع التحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، أن "السلاح لن يفضي إلا للمزيد من الدمار".وأضاف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تثمن التعاون الأمريكي فيما يتعلق بالأزمة السودانية، لافتا إلى أن "البلدين حققا نجاحا ليس كاملا بسبب عدم التزام الأطراف بالاتفاق، وأنهم مستمرون في بحث السبل لرفع المعاناة عن الشعب السوداني".وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات السعودية في السودان.وتوصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230604/السعودية-وفدا-طرفي-النزاع-في-السودان-ما-زالا-موجودين-في-جدة-رغم-تعليق-المحادثات-1077717360.html
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

السعودية: الدم السوداني غال ولن يفضي استخدام السلاح إلا للمزيد من الدمار

15:35 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن الدم السوداني غال، مناشدا بضرورة العمل لحل الأزمة السودانية بالحوار بعيدا عن السلاح.
وشدد في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في ختام اجتماع التحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، أن "السلاح لن يفضي إلا للمزيد من الدمار".
وأضاف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تثمن التعاون الأمريكي فيما يتعلق بالأزمة السودانية، لافتا إلى أن "البلدين حققا نجاحا ليس كاملا بسبب عدم التزام الأطراف بالاتفاق، وأنهم مستمرون في بحث السبل لرفع المعاناة عن الشعب السوداني".
وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات السعودية في السودان.
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وتوصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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