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https://sputnikarabic.ae/20230608/السلطات-المصرية-تضبط-القرش-الذي-هاجم-مواطنا-روسيا-فيديو-1077916522.html
السلطات المصرية تضبط القرش الذي هاجم مواطنا روسيا... فيديو
السلطات المصرية تضبط القرش الذي هاجم مواطنا روسيا... فيديو
عثرت السلطات المصرية على سمكة القرش المفترسة التي هاجمت، اليوم الخميس، مواطنا روسيا على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T19:10+0000
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وأعلنت السلطات المصرية، إغلاق جميع شواطئ مدينة الغردقة بشكل مؤقت، على خلفية مصرع مواطن روسي جراء هجوم سمكة قرش.وقال البيان إن الوزيرة أصدرت تعليماتها "بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة".وأضاف: "تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوبا".
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مصر, نادي الفيديو
مصر, نادي الفيديو

السلطات المصرية تضبط القرش الذي هاجم مواطنا روسيا... فيديو

19:10 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 19:11 GMT 08.06.2023)
© AFP 2023 / Joseph Preziosoسمكة قرش بيضاء كبيرة على بعد حوالي 50 مترًا قبالة ساحل كيب كود الوطني للبحر في كيب كود، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022.
سمكة قرش بيضاء كبيرة على بعد حوالي 50 مترًا قبالة ساحل كيب كود الوطني للبحر في كيب كود، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / Joseph Prezioso
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عثرت السلطات المصرية على سمكة القرش المفترسة التي هاجمت، اليوم الخميس، مواطنا روسيا على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر.
وأعلنت السلطات المصرية، إغلاق جميع شواطئ مدينة الغردقة بشكل مؤقت، على خلفية مصرع مواطن روسي جراء هجوم سمكة قرش.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في بيان للوزارة في وقت سابق من اليوم الخميس.

وقال البيان إن الوزيرة أصدرت تعليماتها "بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة".
وأضاف: "تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوبا".
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