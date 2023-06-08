https://sputnikarabic.ae/20230608/السلطات-المصرية-تضبط-القرش-الذي-هاجم-مواطنا-روسيا-فيديو-1077916522.html
السلطات المصرية تضبط القرش الذي هاجم مواطنا روسيا... فيديو
السلطات المصرية تضبط القرش الذي هاجم مواطنا روسيا... فيديو
عثرت السلطات المصرية على سمكة القرش المفترسة التي هاجمت، اليوم الخميس، مواطنا روسيا على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T19:10+0000
2023-06-08T19:10+0000
2023-06-08T19:11+0000
مصر
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وأعلنت السلطات المصرية، إغلاق جميع شواطئ مدينة الغردقة بشكل مؤقت، على خلفية مصرع مواطن روسي جراء هجوم سمكة قرش.وقال البيان إن الوزيرة أصدرت تعليماتها "بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة".وأضاف: "تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوبا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, نادي الفيديو
السلطات المصرية تضبط القرش الذي هاجم مواطنا روسيا... فيديو
19:10 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 19:11 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
عثرت السلطات المصرية على سمكة القرش المفترسة التي هاجمت، اليوم الخميس، مواطنا روسيا على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر.
وأعلنت السلطات المصرية، إغلاق جميع شواطئ مدينة الغردقة بشكل مؤقت، على خلفية مصرع مواطن روسي جراء هجوم سمكة قرش.
جاء ذلك وفق ما أعلنته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في بيان للوزارة في وقت سابق من اليوم الخميس.
وقال البيان إن الوزيرة أصدرت تعليماتها "بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة".
وأضاف
: "تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوبا".