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https://sputnikarabic.ae/20230608/الشرطة-الإسرائيلية-تعتدي-على-متضامنين-إسرائيليين-خلال-تجمع-مناهض-لإخلاء-منزل-في-القدس-صور-1077918387.html
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين إسرائيليين خلال تجمع مناهض لإخلاء منزل في القدس... صور
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين إسرائيليين خلال تجمع مناهض لإخلاء منزل في القدس... صور
اعتدت الشرطة الإسرائيلية على متضامنين وعدد من أهالي القدس، بعد رفعهم العلم الفلسطيني أمام منزل عائلة "صب لبن" المهدد بالإخلاء في البلدة القديمة في مدينة القدس. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T20:42+0000
2023-06-08T20:42+0000
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وشارك في الوقفة متضامنون من اليسار الإسرائيلي وعضو في الكنيست الإسرائيلي وبعض من أهالي مدينة القدس للتعبير عن رفضهم لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر في مايو/ أيار الماضي بإخلاء منزل عائلة "صب لبن" الواقع في عقبة الخالدية داخل البلدة القديمة لمصلحة جمعية "جاليتسيا" الاستيطانية.ويقول أحمد صب لبن، أحد ملاك العقار المهدد بالإخلاء لوكالة "سبوتنيك": "نحن اليوم نواجه قرار الإخلاء في أي لحظة بداية من يوم الأحد القادم، بعد صراع ما يزيد عن 35 سنة في المحاكم الإسرائيلية، وسنبقى للحظة الأخيرة صامدون في هذا المنزل، ونحاول من خلال التضامن والوقفات الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عملية الإخلاء".ويتبقى أمام عائلة صب لبن ثلاثة أيام لتنفيذ قرار إخلاء المنزل الذي لا يبعد عن المسجد الأقصى سوى 100 متر، وتقول نورا صب لبن صاحبة العقار لـ "سبوتنيك": "نحن هنا منذ 70 سنة، عشنا 47 سنة منها نصارع الاحتلال والجمعيات الاستيطانية التي تحاول الاستيلاء على المنزل، وعمري أكبر من الاحتلال وليس للاحتلال أملاك عندنا".وعليه قررت المحاكم الإسرائيلية إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عديدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل، حتى صدور قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في مايو الماضي بإخلاء منزل عائلة "صب لبن".
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين إسرائيليين خلال تجمع مناهض لإخلاء منزل في القدس... صور

20:42 GMT 08.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين من اليسار الاسرائيلي خلال وقفة احتجاجية ضد امر اخلاء منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين من اليسار الاسرائيلي خلال وقفة احتجاجية ضد امر اخلاء منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اعتدت الشرطة الإسرائيلية على متضامنين وعدد من أهالي القدس، بعد رفعهم العلم الفلسطيني أمام منزل عائلة "صب لبن" المهدد بالإخلاء في البلدة القديمة في مدينة القدس.
وشارك في الوقفة متضامنون من اليسار الإسرائيلي وعضو في الكنيست الإسرائيلي وبعض من أهالي مدينة القدس للتعبير عن رفضهم لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر في مايو/ أيار الماضي بإخلاء منزل عائلة "صب لبن" الواقع في عقبة الخالدية داخل البلدة القديمة لمصلحة جمعية "جاليتسيا" الاستيطانية.

وقامت الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون متطرفون بمهاجمة الوقفة والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب، واعتقلت عددا من المتضامنين الإسرائيليين.

ويقول أحمد صب لبن، أحد ملاك العقار المهدد بالإخلاء لوكالة "سبوتنيك": "نحن اليوم نواجه قرار الإخلاء في أي لحظة بداية من يوم الأحد القادم، بعد صراع ما يزيد عن 35 سنة في المحاكم الإسرائيلية، وسنبقى للحظة الأخيرة صامدون في هذا المنزل، ونحاول من خلال التضامن والوقفات الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عملية الإخلاء".
© Sputnik . Ajwad Jradatالشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين من اليسار الاسرائيلي خلال وقفة احتجاجية ضد امر اخلاء منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين من اليسار الاسرائيلي خلال وقفة احتجاجية ضد امر اخلاء منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين من اليسار الاسرائيلي خلال وقفة احتجاجية ضد امر اخلاء منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويتبقى أمام عائلة صب لبن ثلاثة أيام لتنفيذ قرار إخلاء المنزل الذي لا يبعد عن المسجد الأقصى سوى 100 متر، وتقول نورا صب لبن صاحبة العقار لـ "سبوتنيك": "نحن هنا منذ 70 سنة، عشنا 47 سنة منها نصارع الاحتلال والجمعيات الاستيطانية التي تحاول الاستيلاء على المنزل، وعمري أكبر من الاحتلال وليس للاحتلال أملاك عندنا".

وتابعت: "واليوم، نرى همجية الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين الذين اعتدوا علينا وعلى المشاركين في الوقفة أمام منزلنا، وأقول لهذا الاحتلال إن الفرج نراه قريب كقربنا من المسجد الأقصى، وسنبقى في هذه المنزل ولن نخرج منه".

© Sputnik . Ajwad Jradatالشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين من اليسار الاسرائيلي خلال وقفة احتجاجية ضد امر اخلاء منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين من اليسار الاسرائيلي خلال وقفة احتجاجية ضد امر اخلاء منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين من اليسار الاسرائيلي خلال وقفة احتجاجية ضد امر اخلاء منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس
© Sputnik . Ajwad Jradat

ويذكر أن منزل عائلة صب لبن مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953 ويخضع للإجارة المحمية، وفي عام 2010 ادعت "جمعية جاليتسيا الاستيطانية" أن منزل العائلة هو وقف يهودي.

وعليه قررت المحاكم الإسرائيلية إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عديدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل، حتى صدور قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في مايو الماضي بإخلاء منزل عائلة "صب لبن".
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