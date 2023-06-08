https://sputnikarabic.ae/20230608/الشرطة-الإسرائيلية-تعتدي-على-متضامنين-إسرائيليين-خلال-تجمع-مناهض-لإخلاء-منزل-في-القدس-صور-1077918387.html

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين إسرائيليين خلال تجمع مناهض لإخلاء منزل في القدس... صور

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متضامنين إسرائيليين خلال تجمع مناهض لإخلاء منزل في القدس... صور

اعتدت الشرطة الإسرائيلية على متضامنين وعدد من أهالي القدس، بعد رفعهم العلم الفلسطيني أمام منزل عائلة "صب لبن" المهدد بالإخلاء في البلدة القديمة في مدينة القدس. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T20:42+0000

2023-06-08T20:42+0000

2023-06-08T20:42+0000

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وشارك في الوقفة متضامنون من اليسار الإسرائيلي وعضو في الكنيست الإسرائيلي وبعض من أهالي مدينة القدس للتعبير عن رفضهم لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر في مايو/ أيار الماضي بإخلاء منزل عائلة "صب لبن" الواقع في عقبة الخالدية داخل البلدة القديمة لمصلحة جمعية "جاليتسيا" الاستيطانية.ويقول أحمد صب لبن، أحد ملاك العقار المهدد بالإخلاء لوكالة "سبوتنيك": "نحن اليوم نواجه قرار الإخلاء في أي لحظة بداية من يوم الأحد القادم، بعد صراع ما يزيد عن 35 سنة في المحاكم الإسرائيلية، وسنبقى للحظة الأخيرة صامدون في هذا المنزل، ونحاول من خلال التضامن والوقفات الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عملية الإخلاء".ويتبقى أمام عائلة صب لبن ثلاثة أيام لتنفيذ قرار إخلاء المنزل الذي لا يبعد عن المسجد الأقصى سوى 100 متر، وتقول نورا صب لبن صاحبة العقار لـ "سبوتنيك": "نحن هنا منذ 70 سنة، عشنا 47 سنة منها نصارع الاحتلال والجمعيات الاستيطانية التي تحاول الاستيلاء على المنزل، وعمري أكبر من الاحتلال وليس للاحتلال أملاك عندنا".وعليه قررت المحاكم الإسرائيلية إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عديدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل، حتى صدور قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في مايو الماضي بإخلاء منزل عائلة "صب لبن".

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