https://sputnikarabic.ae/20230608/الصين-تحفر-بئرا-غامضا-في-باطن-الأرض-فيديو-1077900222.html
الصين تحفر بئرا غامضا في باطن الأرض... فيديو
الصين تحفر بئرا غامضا في باطن الأرض... فيديو
بدأت الصين في حفر حفرة عميقة غامضة بطول عشرة آلاف متر، حيث يوجد العديد من الطرق التي يمكن للعلماء من خلالها معرفة ما يحدث تحت سطح الأرض، مثل قياس الموجات... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T11:40+0000
2023-06-08T11:40+0000
2023-06-08T11:55+0000
علوم
مجتمع
نادي الفيديو
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وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا"، التي تديرها الدولة في الصين، يجري العمل الآن لحفر بئر بارتفاع 11100 متر (36417 قدمًا) في صحراء تاكلاماكان في شمال غرب الصين. هذا يعادل أكثر من 33 برج إيفل مكدسة فوق بعضها البعض.وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية، لم تكشف الصين الكثير عن تفاصيل البئر، أو أنواع التجارب والتحليلات التي ستنتج عند الانتهاء، لكنها قد تساعد في التحقق مما نعتقد أننا نعرفه عن قشرة الأرض. ومع ذلك فقد ثبت أنه مفيد للغاية، وقد وجد العلماء الماء والهيدروجين بكميات وأعماق لم يتوقعوها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, نادي الفيديو
الصين تحفر بئرا غامضا في باطن الأرض... فيديو
11:40 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
بدأت الصين في حفر حفرة عميقة غامضة بطول عشرة آلاف متر، حيث يوجد العديد من الطرق التي يمكن للعلماء من خلالها معرفة ما يحدث تحت سطح الأرض، مثل قياس الموجات الزلزالية أثناء انتقالها تحت الأرض.
وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا"، التي تديرها الدولة في الصين، يجري العمل الآن لحفر بئر بارتفاع 11100 متر (36417 قدمًا) في صحراء تاكلاماكان في شمال غرب الصين. هذا يعادل أكثر من 33 برج إيفل مكدسة فوق بعضها البعض.
وصرح العالم سون جين شنغ، من الأكاديمية الصينية للهندسة، أنه "يمكن مقارنة صعوبة بناء مشروع الحفر بشاحنة كبيرة تسير على كابلين من الصلب الرقيق".
وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية
، لم تكشف الصين الكثير عن تفاصيل البئر، أو أنواع التجارب والتحليلات التي ستنتج عند الانتهاء، لكنها قد تساعد في التحقق مما نعتقد أننا نعرفه عن قشرة الأرض. ومع ذلك فقد ثبت أنه مفيد للغاية، وقد وجد العلماء الماء والهيدروجين بكميات وأعماق لم يتوقعوها.