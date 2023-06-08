https://sputnikarabic.ae/20230608/الصين-تطور-رادارا-يغير-ميزان-القوى-في-محيطات-العالم-1077902342.html
الصين تطور رادارا يغير ميزان القوى في محيطات العالم
الصين تطور رادارا يغير ميزان القوى في محيطات العالم
بدأت الصين بتطوير أكبر رادار بحري في التاريخ، لتحقيق الهيمنة في بحر الصين الجنوبي. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T11:54+0000
2023-06-08T11:54+0000
2023-06-08T11:54+0000
رصد عسكري
الصين
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وأكد علماء صينيون أن الرادار الجديد سيغير ميزان القوى البحرية في محيطات العالم، وأنه يستطيع رصد الصواريخ من آلاف الكيلومترات.وتسعى بكين لتطوير رادارات أفضل لسفنها الحربية، بسبب الأنشطة العسكرية الأمريكية في آسيا.سيكون الرادار الجديد قادرًا على اكتشاف أي صاروخ باليستي، من مسافة تصل إلى 4500 كيلومتر، ويمكنه أيضا تتبع الأهداف المختلفة في نطاق 3500 كيلومتر.يشمل الرادار عشرات الآلاف من أجهزة الإرسال والاستقبال، وحجمه أكبر بكثير من الردارات الأخرى، وفقا لوسائل إعلام غربية.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الجيش-الأمريكي-يجب-تعزيز-قدرتنا-على-ردع-الصين-1077816404.html
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين
الصين تطور رادارا يغير ميزان القوى في محيطات العالم
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بدأت الصين بتطوير أكبر رادار بحري في التاريخ، لتحقيق الهيمنة في بحر الصين الجنوبي.
وأكد علماء صينيون أن الرادار الجديد سيغير ميزان القوى البحرية في محيطات العالم، وأنه يستطيع رصد الصواريخ من آلاف الكيلومترات.
وتسعى بكين لتطوير رادارات أفضل لسفنها الحربية، بسبب الأنشطة العسكرية الأمريكية في آسيا.
سيكون الرادار الجديد قادرًا على اكتشاف أي صاروخ باليستي، من مسافة تصل إلى 4500 كيلومتر، ويمكنه أيضا تتبع الأهداف المختلفة في نطاق 3500 كيلومتر.
يشمل الرادار عشرات الآلاف من أجهزة الإرسال والاستقبال، وحجمه أكبر بكثير من الردارات الأخرى، وفقا لوسائل إعلام غربية.