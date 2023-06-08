https://sputnikarabic.ae/20230608/الطاقة-الذرية-تعتزم-مواصلة-تفتيش-محطة-زابوروجيه-حتى-استقرار-الوضع-في-محيطها-1077871006.html
"الطاقة الذرية" تعتزم مواصلة تفتيش محطة زابوروجيه حتى استقرار الوضع في محيطها
"الطاقة الذرية" تعتزم مواصلة تفتيش محطة زابوروجيه حتى استقرار الوضع في محيطها
صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوكالة تعتزم مواصلة جولات التفتيش على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، إلى أن يستقر الوضع في... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T07:16+0000
2023-06-08T07:16+0000
2023-06-08T07:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_0:60:2908:1696_1920x0_80_0_0_bab1870f61fd1f284f43d5d12dc61c48.jpg
فيينا - سبوتنيك. وتأتي تصريحات غروسي بعد الهجوم الأخير على سد كاخوفسكايا في مقاطعة خيرسون، والذي أثر على مستويات المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات في محطة زابوروجيه.وقال غروسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إلى أن يستقر الوضع كليا، سيتعين علينا مواصلة ذلك التفتيش على محطة زابوروجيه النووية، ولذا فبعد ورود الأنباء عن تدمير سد كاخوفسكايا على نهر دنيبر، أعلنت أمس أنني سأعود مجددًا لتقييم الوضع".وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكمل تبديل مفتشيها المناوبين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية الأسبوع المقبل، وسيعتمد الموعد المحدد لذلك على ترتيبات تجريها الوكالة مع روسيا وأوكرانيا.وفي وقت سابق، أكد رئيس منطقة نوفايا كاخوفكا الإدارية في مقاطعة خيرسون، فلاديمير ليونتييف، يوم الثلاثاء الماضي، أن المياه غمرت مناطق واسعة من المدينة، عقب تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.وقال ليونتييف، في مقابلة مع قناة "روسيا - 1" التلفزيونية، وهو يعرض المشهد من نافذة مبنى إدارة المدينة: "انظروا إلى ما يجري خارج النافذة. المدينة غُمرت بالمياه".وشنت القوات الأوكرانية، يوم الثلاثاء الماضي، سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية؛ ما أدى إلى تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الأوكراني-يخطط-لنشر-قوات-داخل-المدارس-بالمناطق-الخاضعة-لسيطرته-في-زابوروجيه-1077818597.html
https://sputnikarabic.ae/20230605/-الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-زابوروجيه-فيديو-1077768288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_555:0:2816:1696_1920x0_80_0_0_7eb93838423a6ff9a5be739013f6c679.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, الأخبار
"الطاقة الذرية" تعتزم مواصلة تفتيش محطة زابوروجيه حتى استقرار الوضع في محيطها
تابعنا عبر
صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوكالة تعتزم مواصلة جولات التفتيش على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، إلى أن يستقر الوضع في محيطها.
فيينا - سبوتنيك. وتأتي تصريحات غروسي بعد الهجوم الأخير على سد كاخوفسكايا في مقاطعة خيرسون، والذي أثر على مستويات المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات في محطة زابوروجيه.
وقال غروسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إلى أن يستقر الوضع كليا، سيتعين علينا مواصلة ذلك التفتيش على محطة زابوروجيه
النووية، ولذا فبعد ورود الأنباء عن تدمير سد كاخوفسكايا على نهر دنيبر، أعلنت أمس أنني سأعود مجددًا لتقييم الوضع".
وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكمل تبديل مفتشيها المناوبين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية الأسبوع المقبل، وسيعتمد الموعد المحدد لذلك على ترتيبات تجريها الوكالة مع روسيا وأوكرانيا.
وفي وقت سابق، أكد رئيس منطقة نوفايا كاخوفكا الإدارية في مقاطعة خيرسون، فلاديمير ليونتييف، يوم الثلاثاء الماضي، أن المياه غمرت مناطق واسعة من المدينة، عقب تدمير محطة كاخوفسكايا
لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وقال ليونتييف، في مقابلة مع قناة "روسيا - 1" التلفزيونية، وهو يعرض المشهد من نافذة مبنى إدارة المدينة: "انظروا إلى ما يجري خارج النافذة. المدينة غُمرت بالمياه".
وشنت القوات الأوكرانية، يوم الثلاثاء الماضي، سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية؛ ما أدى إلى تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه.