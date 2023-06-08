https://sputnikarabic.ae/20230608/العراق-يعلن-إعادة-3-آلاف-إرهابي-من-سوريا-ومحاكمة-غالبيتهم-1077907386.html

العراق يعلن إعادة 3 آلاف إرهابي من سوريا ومحاكمة غالبيتهم

العراق يعلن إعادة 3 آلاف إرهابي من سوريا ومحاكمة غالبيتهم

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إعادة 3 آلاف إرهابي كانوا محتجزين في سوريا ومحاكمة غالبيتهم، مشددا على أن بلاده عازمة علـى مكافحة الإرهاب بكافـة أشكاله. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T13:39+0000

2023-06-08T13:39+0000

2023-06-08T13:39+0000

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وكان حسين يتحدث أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ومشاركة 85 دولة ومنظمة.وقال حسين، وفق بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع): "الحكومة العراقية أعادت نحو 3 آلاف مقاتل إرهابي عراقي محتجز في سوريا، ومحاكمة غالبيتهم".وتابع أن "الحكومة العراقية أعادت قرابة 1400 عائلة، أي ما يزيد علـى خمسة آلاف شخص إلى مركز جدعة للتأهيل النفسي والمجتمعي، ودمج 680 أسرة في مناطقها الأصلية بعد خضوعها إلى برامج إعادة التأهيل في المركز المذكور".وشدد وزير الخارجية العراقي على أن حكومة بلاده "عازمة علـى مكافحة الإرهاب بكافـة أشكاله وصوره، وعلى تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".وأضاف أن" القوات الأمنية العراقية تتابع العمليات الاستباقية والاستخبارية لملاحقـة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وخلاياها النائمة، لمنعها من التخطيط والقيام بهجمات وحرمانها من الملاذات الآمنة وتجفيف مصادر تمويلها".وأشار حسين إلى أن هذه الجهود أدت إلى خفض مستوى الهجمات بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الحالي.يذكر أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض أنحاء البلاد.

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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار