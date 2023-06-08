https://sputnikarabic.ae/20230608/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-في-محاولة-هجومها-على-زابوروجيه--1077878534.html
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في محاولة هجومها على زابوروجيه
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في محاولة هجومها على زابوروجيه
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، عن خسائر كبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية عند محاولة الهجوم في زابوروجيه. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T09:38+0000
2023-06-08T09:38+0000
2023-06-08T09:38+0000
روسيا
شؤون عسكرية
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وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية شنت هجومًا مضادًا واسع النطاق في منطقة زابوروجيه، وأدت كل محاولاتهم لاختراق الدفاعات إلى خسائر فادحة.وأضاف روغوف: "في الوقت الحالي، تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من الحصول على موطئ قدم على ارتفاع واحد قرب قرية رابوتينو. الآن هناك معارك مستمرة، جيشنا يقضي على العدو".في رأيه، هدف القوات الأوكرانية هو الاستيلاء على مدينة توكماك، بعد أن دخلت منطقة السهوب التشغيلية، لاقتحام بحر آزوف من أجل قطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.وأشار روغوف إلى أن القوات الأوكرانية لم تقم بعد بتنشيط الاحتياطيات الرئيسية وألقت ألوية الهجوم الرئيسية في المعركة.بالإضافة إلى ذلك، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في استخدام صواريخ "هيمارس" بنشاط لقصف خنادق القوات الروسية، لكن هذا لم يكن له أي تأثير، حسبما أضاف روغوف. ووفقا له، قد يسعى العدو إلى تحقيق أهداف نفسية، ويسعى إلى زرع الذعر وإجبار الجيش الروسي على ترك مواقعه، لكن مثل هذه التكتيكات ليست ناجحة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شؤون عسكرية
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في محاولة هجومها على زابوروجيه
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، عن خسائر كبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية عند محاولة الهجوم في زابوروجيه.
وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية شنت هجومًا مضادًا واسع النطاق في منطقة زابوروجيه، وأدت كل محاولاتهم لاختراق الدفاعات إلى خسائر فادحة.
وأكمل روغوف: "فشلت جميع المحاولات التي قامت بها القوات الأوكرانية لاختراق خط الدفاع بعد أن تكبدوا "خسائر فادحة"، تراجعوا لجمع القوة لشن هجوم جديد".
وأضاف روغوف: "في الوقت الحالي، تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من الحصول على موطئ قدم على ارتفاع واحد قرب قرية رابوتينو. الآن هناك معارك مستمرة، جيشنا يقضي على العدو".
في رأيه، هدف القوات الأوكرانية هو الاستيلاء على مدينة توكماك، بعد أن دخلت منطقة السهوب التشغيلية، لاقتحام بحر آزوف من أجل قطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.
قال مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق: "إن العدو نشر أقصى عدد من القوات العسكرية والمعدات في مقاطعة زابوروجيه من الجبهة. لم يتم استخدامها في اتجاهنا أبدًا. تم تقييد هجوم العدو، من خلال استخدام احتياطيات المدفعية والطيران والدبابات".
وأشار روغوف إلى أن القوات الأوكرانية لم تقم بعد بتنشيط الاحتياطيات الرئيسية وألقت ألوية الهجوم الرئيسية في المعركة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في استخدام صواريخ "هيمارس" بنشاط لقصف خنادق القوات الروسية، لكن هذا لم يكن له أي تأثير، حسبما أضاف روغوف. ووفقا له، قد يسعى العدو إلى تحقيق أهداف نفسية، ويسعى إلى زرع الذعر وإجبار الجيش الروسي على ترك مواقعه، لكن مثل هذه التكتيكات ليست ناجحة.