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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-ودونيتسك-بـ11-قذيفة-1077867293.html
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا ودونيتسك بـ11 قذيفة
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا ودونيتسك بـ11 قذيفة
قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، غورلوفكا ودونيتسك، حيث أطلقت 11 قذيفة عليهما خلال الليل، حسبما أفادت سلطات جمهورية دونيتسك. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T04:23+0000
2023-06-08T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحسبما جاء في البيان الصادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم المشترك والتنسيق لقضايا الجرائم العسكرية الأوكرانية في قناتها تلغرام: "تم تسجيل قصف في الساعة 05:45 من قبل القوات الأوكرانية باتجاه:- مدينة نيليبوفكا - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي) حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 152 ملم".وأضاف البيان: "في الساعة 23:20، قصفت القوات الأوكرانية مناطق بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك، حيث أطلقت ست قذائف بقطر 155 ملم عليهما".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230607/سلطات-دونيتسك-26-هجوما-و148-قذيفة-على-الجمهورية-في-الـ24-ساعة-الماضية-1077865622.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا ودونيتسك بـ11 قذيفة

04:23 GMT 08.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، غورلوفكا ودونيتسك، حيث أطلقت 11 قذيفة عليهما خلال الليل، حسبما أفادت سلطات جمهورية دونيتسك.
وحسبما جاء في البيان الصادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم المشترك والتنسيق لقضايا الجرائم العسكرية الأوكرانية في قناتها تلغرام: "تم تسجيل قصف في الساعة 05:45 من قبل القوات الأوكرانية باتجاه:- مدينة نيليبوفكا - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي) حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 152 ملم".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: 26 هجوما و148 قذيفة على الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية
أمس, 23:05 GMT
وأضاف البيان: "في الساعة 23:20، قصفت القوات الأوكرانية مناطق بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك، حيث أطلقت ست قذائف بقطر 155 ملم عليهما".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
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