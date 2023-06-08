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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/المدفعية-الروسية-تحول-رتلا-مهولا-من-دبابات-ليوبارد-إلى-حطام-فيديو-1077912353.html
المدفعية الروسية تحول رتلا مهولا من دبابات "ليوبارد" إلى حطام... فيديو
المدفعية الروسية تحول رتلا مهولا من دبابات "ليوبارد" إلى حطام... فيديو
انتشرت الأقاويل مؤخرا من صناع "البروباغندا" الغربية عن هجوم أوكراني محتمل في بداية فصل الصيف، مبشرين أنصار نظام كييف بإنجازات وشيكة على الصعيد العسكري. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T16:07+0000
2023-06-08T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ودفع نظام كييف بجنوده كي يلقوا حتفهم نحو خطوط الدفاع الروسية، بعد ضغط الدول الغربية التي أفرغت خزائنها المالية والعسكرية لمساعدة الجيش الأوكراني لتنفيذ الهجوم المضاد المزعوم.وأثبت الجيش الروسي كفاءة عالية لا سيما في الأيام القليلة الماضية، بعد أن انتشرت على الملأ أخبار تدمير القوافل العسكرية الأوكرانية جملة وفرادى.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر طوابير الدبابات الأوكرانية التي كانت في طريقها نحو خطوط الجبهة، حيث دمرت المدفعية الروسية السواد الأعظم من المدرعات التي تضم دبابات غربية الصنع مثل "ليوبارد" حسبما أفاد به خبراء.كما أفاد بأن "المروحيات الروسية ضربت القوات الأوكرانية من ارتفاعات منخفضة للغاية، ودمرت معدات مصفحة للعدو".وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو في 6 حزيران/ يونيو، أن النظام الأوكراني شن خلال 3 أيام هجوما على اتجاهات مختلفة.وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 1600 جندي، و28 دبابة، بما في ذلك 8 دبابات ليوبارد و3 دبابات أمكس -10 ذات عجلات، و136 قطعة من المعدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك 79 دبابة أجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20230608/تصويت-هل-فشل-الهجوم-الأوكراني-المزعوم-بعد-تدمير-الجيش-الروسي-أرتالا-ضخمة-من-المدرعات؟-1077912213.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تحول رتلا مهولا من دبابات "ليوبارد" إلى حطام... فيديو

16:07 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarzدبابة ليوبارد 2أ7
دبابة ليوبارد 2أ7 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarz
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انتشرت الأقاويل مؤخرا من صناع "البروباغندا" الغربية عن هجوم أوكراني محتمل في بداية فصل الصيف، مبشرين أنصار نظام كييف بإنجازات وشيكة على الصعيد العسكري.
ودفع نظام كييف بجنوده كي يلقوا حتفهم نحو خطوط الدفاع الروسية، بعد ضغط الدول الغربية التي أفرغت خزائنها المالية والعسكرية لمساعدة الجيش الأوكراني لتنفيذ الهجوم المضاد المزعوم.
وأثبت الجيش الروسي كفاءة عالية لا سيما في الأيام القليلة الماضية، بعد أن انتشرت على الملأ أخبار تدمير القوافل العسكرية الأوكرانية جملة وفرادى.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر طوابير الدبابات الأوكرانية التي كانت في طريقها نحو خطوط الجبهة، حيث دمرت المدفعية الروسية السواد الأعظم من المدرعات التي تضم دبابات غربية الصنع مثل "ليوبارد" حسبما أفاد به خبراء.
حيث صرح رئيس المجموعة المقاتلة من موقع الاشتباك أن القوات الروسية دمرت 3 دبابات ليوبارد ألمانية الصنع.
كما أفاد بأن "المروحيات الروسية ضربت القوات الأوكرانية من ارتفاعات منخفضة للغاية، ودمرت معدات مصفحة للعدو".
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو في 6 حزيران/ يونيو، أن النظام الأوكراني شن خلال 3 أيام هجوما على اتجاهات مختلفة.
الوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
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15:56 GMT

وأكد وزير الدفاع الروسي بأن "محاولات الهجوم أُحبطت وتم إيقاف العدو وأظهر الجنود الروس الشجاعة والبطولة في المعارك. والعدو لم يحقق أهدافه وتكبد خسائر فادحة".

وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 1600 جندي، و28 دبابة، بما في ذلك 8 دبابات ليوبارد و3 دبابات أمكس -10 ذات عجلات، و136 قطعة من المعدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك 79 دبابة أجنبية.
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