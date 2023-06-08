https://sputnikarabic.ae/20230608/اليوم-العالمي-للمحيطات-وكابوس-الجفاف-يهدد-البشرية-و19-دولة-عربية-في-قلب-الأزمة--1077899206.html
اليوم العالمي للمحيطات وكابوس الجفاف يهدد البشرية و19 دولة عربية في قلب الأزمة
اليوم العالمي للمحيطات وكابوس الجفاف يهدد البشرية و19 دولة عربية في قلب الأزمة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: 19 دولة عربية تعاني من الندرة المائية ومخاطر التغيرات المناخية والجفاف وبالتزامن مع اليوم... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T11:08+0000
2023-06-08T11:08+0000
2023-06-08T11:08+0000
راديو
صدى الحياة
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اليوم العالمي للمحيطات وكابوس الجفاف يهدد البشرية و19 دولة عربية في قلب الأزمة
اليوم العالمي للمحيطات وكابوس الجفاف يهدد البشرية و19 دولة عربية في قلب الأزمة
يعلم الجميع أن نسبة المياه على سطح الأرض تشكل 71 في المئة وأنّ المحيطات تحظى بالنسبة الأكبر من الماء، وفي ظل تغيرات المناخ والاحتباس الحراري وأيضا بسبب الصراعات والحروب وعدم الاستقرار في عدة مناطق حول العالم لا سيما في المنطقة العربية، بات تهديد شح المياه تهديدا لأمن الطبيعة والبشرية وخطر حتمي تواجهه الشعوب والدول خاصة العربية.وحول هذا الموضوع، قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقة، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
اليوم العالمي للمحيطات وكابوس الجفاف يهدد البشرية و19 دولة عربية في قلب الأزمة
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: 19 دولة عربية تعاني من الندرة المائية ومخاطر التغيرات المناخية والجفاف وبالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات، مرور 104 سنوات على تأسيس أول مجمع للغة العربية في دمشق، أسباب تزايد إصابة النساء بعد سن الثلاثين بأمراض ومشاكل الكلى.
يعلم الجميع أن نسبة المياه على سطح الأرض تشكل 71 في المئة وأنّ المحيطات تحظى بالنسبة الأكبر من الماء، وفي ظل تغيرات المناخ والاحتباس الحراري وأيضا بسبب الصراعات والحروب وعدم الاستقرار في عدة مناطق حول العالم لا سيما في المنطقة العربية، بات تهديد شح المياه تهديدا لأمن الطبيعة والبشرية وخطر حتمي تواجهه الشعوب والدول خاصة العربية.
وحول هذا الموضوع، قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقة، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنه بحكم الموقع الجغرافي فإن الدول العربية تقع في أشد المناطق جفافا وهي من أقل دول العالم استقبالا للأمطار، واليوم مع تزايد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة زاد استهلاك الأفراد للمياه، والموارد المائية في بلداننا لا تزيد بل تتناقص، وهناك تحديات نواجهها كون أن أكثر من 80 بالمئة من الماء يتم استهلاكها في الزراعة".
التفاصيل في الملف الصوتي...