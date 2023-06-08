https://sputnikarabic.ae/20230608/بحضور-نجل-الرئيس-الأسدإطلاق-تقنية-جي-5-للمرة-الأولى-في-سوريا-صور--1077876359.html

بحضور نجل الرئيس الأسد...إطلاق تقنية "جي 5" للمرة الأولى في سوريا... صور

بحضور نجل الرئيس الأسد...إطلاق تقنية "جي 5" للمرة الأولى في سوريا... صور

قال وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب إن انطلاق عمل المشغل الثالث للخليوي بتقنية (5G) يعد حدثا استثنائيا في البلاد التي عانت لأكثر من عقد من الزمن حربًا ضارية... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T09:30+0000

2023-06-08T09:30+0000

2023-06-08T09:30+0000

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وأضاف الوزير السوري لـ "سبوتنيك" أثناء حفل إطلاق المشغل الثالث للخليوي "وفا تيليكوم" بتقنية الجيل الخامس (5G) على هامش معرض "هايتك": "تم خلال المعرض وضمن جناح شركة (وفا تيليكوم) إطلاق تجربة الجيل الخامس لتقنيات الاتصال (5G)، وهي تقنية حصرية للمشغل الثالث في سوريا، وهذا دليل على المضي نحو التعافي عبر مواكبة التطور الذي نسعى إليه في مجال التكنولوجيا والاتصالات".ودشّن مشغل الخليوي الوليد "وفا تيليكوم" باكورة أعماله في السوق السورية ضمن فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "هايتك" الذي تستضيفه مدينة المعارض الجديدة العاصمة دمشق.ويعد "وفا تيليكوم" مشغلًا وطنيًا بالكامل، وسيعود ريعه إلى مشاريع تنموية تعنى بأسر "الجرحى والشهداء" الذي أصيبوا في الحرب التي خاضتها سوريا مع التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة.وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أكد الدكتور غسان سابا، المدير التنفيذي لـ "وفا تيليكوم"، خلال حفل إطلاق الخدمة، أن "المشغل الثالث حصل على الترخيص منذ عام وبرأس مال 10 مليار، واليوم يتم إطلاق شبكة الاتصال (5G)، مؤكدًا أنه سيتم خلال يومين تشغيل الشبكة وتصميم المنصات والبوابات الترفيهية".وعن الخدمات التي ستوفرها "وفا تيليكوم"، أشار سابا إلى أنه "سيتم البدء مباشرة بالجيل الرابع ومن ثم الجيل الخامس، أما الجيلين الثاني والثالث فليسا من ضمن خطة الشركة إضافةً إلى خدمة الصوت عالية الجودة والتعامل مع المنصات الرقمية".وفيما يخص الأبراج، لفت سابا إلى أنه ستتوافر أبراج خاصة بالشركة، إضافةً إلى التشاركية مع الأبراج المتاحة للمشغلين القائمين "سيرتيل" و"MTN".بدوره، أشار مدير وحدة ادارة المنتجات في "وفا تيليكوم"، علاء خوري، لـ "سبوتنيك"، إلى أنه لأول مرة في سوريا وبشكل خاص يتم تجريب إطلاق الجيل الخامس من قبل الشركة، ضمن سرعة 1 غيغا/ ثانية.ويشار إلى أن إطلاق هذه الخدمة قد تم ضمن معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "هايتك" على أرض مدينة المعارض الجديدة وبمشاركة 150 علامة تجارية محلية وعالمية، ووفود رسمية عربية وأجنبية إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشباب المهتمين في عالم التكنولوجيا منهم ابن الرئيس السوري كريم بشار الأسد، حيث كان ضمن حفل الإطلاق، ويشارك في المعرض العديد من الشركات المحلية والعربية التي تعمل في مجال الصناعات الرقمية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وتميزت أجنحة المشاركين بعرض لأحدث تكنولوجيا.

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