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بعد تحليق قاذفات روسية صينية بدعم من "سو-35" و"جيان-11" في المحيط الهادئ.. بكين تعلق.. فيديو
بعد تحليق قاذفات روسية صينية بدعم من "سو-35" و"جيان-11" في المحيط الهادئ.. بكين تعلق.. فيديو
أكدت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن الدوريات المشتركة التي نفذتها القوات المسلحة الروسية والصينية تتوافق مع القانون الدولي، وليست موجهة ضد دول أخرى، وذلك... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:39+0000
2023-06-08T08:39+0000
العالم
رصد عسكري
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، إن "الدوريات المشتركة الروسية الصينية تتوافق مع القانون الدولي"، مشددا على أنها "ليست موجهة ضد أي دولة بعينها".وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن قيام سلاحي الجو الروسي والصيني بمناورة مشتركة في آسيا والمحيط الهادئ، بقيادة حاملتي صواريخ استراتيجيتين من البلدين.قامت المجموعة الجوية المكونة من القاذقة الاستراتيجية من طراز "تو- 95 إم إس" التابعة للقوات الجوية الروسية، والقاذفات الاستراتيجية من طراز "خون 6 كي" التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بدوريات جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، والجزء الغربي من المحيط الهادئ.وتابع البيان: "خلال الدورية الجوية المشتركة، هبطت الطائرات الروسية وأقلعت من مطار في جمهورية الصين الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230608/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-أحدث-نظام-دفاع-جوي-ألماني-فيديو-1077870376.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

بعد تحليق قاذفات روسية صينية بدعم من "سو-35" و"جيان-11" في المحيط الهادئ.. بكين تعلق.. فيديو

08:39 GMT 08.06.2023
© Ministry of defence of the Russian Federation
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أكدت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن الدوريات المشتركة التي نفذتها القوات المسلحة الروسية والصينية تتوافق مع القانون الدولي، وليست موجهة ضد دول أخرى، وذلك بعد نشر وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتحليق قاذفات روسية صينية، يوم أمس الأربعاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، إن "الدوريات المشتركة الروسية الصينية تتوافق مع القانون الدولي"، مشددا على أنها "ليست موجهة ضد أي دولة بعينها".
وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن قيام سلاحي الجو الروسي والصيني بمناورة مشتركة في آسيا والمحيط الهادئ، بقيادة حاملتي صواريخ استراتيجيتين من البلدين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في 7 يونيو 2023، أجرت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني دورية جوية مشتركة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة روسية تدمر أحدث نظام دفاع جوي ألماني... فيديو
06:23 GMT
قامت المجموعة الجوية المكونة من القاذقة الاستراتيجية من طراز "تو- 95 إم إس" التابعة للقوات الجوية الروسية، والقاذفات الاستراتيجية من طراز "خون 6 كي" التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بدوريات جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، والجزء الغربي من المحيط الهادئ.

وأردف البيان: "استغرقت الرحلة المشتركة للطائرات الروسية والصينية حوالي 8 ساعات".

وشكلت مقاتلتا "سو 30 إس إم" و"سو 35 إس" الروسيتان، ومقاتلة "جيان- 11 بي" من سلاح الجو الصيني غطاء جويا طوال الرحلة.

وتابع البيان: "خلال الدورية الجوية المشتركة، هبطت الطائرات الروسية وأقلعت من مطار في جمهورية الصين الشعبية".
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