https://sputnikarabic.ae/20230608/بعد-تدميره-بواسطة-لانتسيت-الروسية-ما-هو-نظام-الدفاع-الجوي-الألماني-إيريس---تي-1077876490.html
بعد تدميره بواسطة "لانتسيت" الروسية… ما هو نظام الدفاع الجوي الألماني "إيريس - تي"؟
بعد تدميره بواسطة "لانتسيت" الروسية… ما هو نظام الدفاع الجوي الألماني "إيريس - تي"؟
يمثل نظام الدفاع الجوي "إيريس - تي"، الذي دمرته الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت - 3" في أوكرانيا، أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي تطورها ألمانيا. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T09:27+0000
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وكانت أوكرانيا قد حصلت عليه ضمن حزمة مساعدات عسكرية ألمانية أعلنت عنها ألمانيا، الشهر الماضي.وطورت ألمانيا نسخة من هذه المنظومة تعرف بـ "إيريس - تي إل إم"، المخصصة للدفاع الجوي ضد الطائرات والصواريخ والطائرات المسيرة، حسبما ذكر موقع شركة "دايهل" الألمانية.وتستخدم هذه المنظومة نسخة مطورة من صواريخ "إيريس - تي" (جو - جو)، التي تستخدمها الطائرات الحربية.ويمكن لصواريخ نسخة الدفاع الجوي من "إيريس - تي" أن تضرب أهدافها على بعد 40 كيلومترا، كما يمكنها الوصول إلى ارتفاعات تصل لـ 20 كيلومترا.وتشارك في تطوير الصاروخ 6 دول أوروبية وهو مصمم للعمل بالوقود الصلب ويستخدم نظام توجيه يعمل بالأشعة تحت الحمراء.ونفذت الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت - 3" تدمير محطة الرادار الخاصة بمنظومة "إيريس - تي"، ضمن مجموعة متنوعة من الأهداف التي تم تدميرها في أوكرانيا، خلال العملية العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230608/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-أحدث-نظام-دفاع-جوي-ألماني-فيديو-1077870376.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
بعد تدميره بواسطة "لانتسيت" الروسية… ما هو نظام الدفاع الجوي الألماني "إيريس - تي"؟
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يمثل نظام الدفاع الجوي "إيريس - تي"، الذي دمرته الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت - 3" في أوكرانيا، أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي تطورها ألمانيا.
وكانت أوكرانيا
قد حصلت عليه ضمن حزمة مساعدات عسكرية ألمانية أعلنت عنها ألمانيا، الشهر الماضي.
وطورت ألمانيا نسخة من هذه المنظومة تعرف بـ "إيريس - تي إل إم"، المخصصة للدفاع الجوي ضد الطائرات والصواريخ والطائرات المسيرة، حسبما ذكر موقع شركة "دايهل" الألمانية.
وتستخدم هذه المنظومة نسخة مطورة من صواريخ "إيريس - تي" (جو - جو)، التي تستخدمها الطائرات الحربية.
ويمكن لصواريخ نسخة الدفاع الجوي
من "إيريس - تي" أن تضرب أهدافها على بعد 40 كيلومترا، كما يمكنها الوصول إلى ارتفاعات تصل لـ 20 كيلومترا.
وتشارك في تطوير الصاروخ 6 دول أوروبية وهو مصمم للعمل بالوقود الصلب ويستخدم نظام توجيه يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
ونفذت الطائرة المسيرة
الروسية "لانتسيت - 3" تدمير محطة الرادار الخاصة بمنظومة "إيريس - تي"، ضمن مجموعة متنوعة من الأهداف التي تم تدميرها في أوكرانيا، خلال العملية العسكرية الخاصة.