https://sputnikarabic.ae/20230608/بوشيلين-خط-المواجهة-الجديد-في-العملية-العسكرية-الخاصة-يمكن-أن-يمتد-على-طول-نهر-دنيبر-1077869368.html

بوشيلين: خط المواجهة الجديد في العملية العسكرية الخاصة يمكن أن يمتد على طول نهر دنيبر

بوشيلين: خط المواجهة الجديد في العملية العسكرية الخاصة يمكن أن يمتد على طول نهر دنيبر

صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، بأن خط المواجهة الجديد في العملية العسكرية الخاصة يمكن أن يمتد على طول نهر دنيبر... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T06:06+0000

2023-06-08T06:06+0000

2023-06-08T06:06+0000

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سبوتنيك. وأضاف بوشيلين لـ"سبوتنيك"، إن تحرير مناطق جديدة من روسيا ليس بالأمر الكافي ومن الضروري دفع العدو على الأقل 500 كيلومتر.وفي وقت سابق، قال بوشيلين إن الوضع في مدينة أرتيوموفسك معقد بسبب القصف المستمر من قبل القوات الأوكرانية.وأكد بوشيلين لوكالة "سبوتنيك"، أن العدو يحاول بشكل مستمر التسلل إلى أطراف المدينة وينفذ قصفًا عشوائيًا، ورغم أنه قد يكون فوضويًا إلا أنه يحدث بشكل منتظم.وأضاف بوشيلين أن القوات الروسية تدرك تمامًا أن القوات الأوكرانية ستحاول استعادة بعض المناطق التي فقدتها في المدينة أو تبرز بعض النجاحات.ولكنه أكد على أنهم "لن يسمحوا للعدو بتحقيق ذلك"، مشيرا إلى "وجود تمركز لقوات جادة في المنطقة، وتنسيق جيد بين الوحدات لمواجهة التحديات".وفي 21 مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بشكل رسمي، بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية عدة وعتادا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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