https://sputnikarabic.ae/20230608/بيسكوف-تفجير-خط-أنابيب-الأمونيا-تولياتي---أوديسا-يعقد-تمديد-صفقة-الحبوب-1077903353.html

بيسكوف: تفجير خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا" يعقد تمديد "صفقة الحبوب"

بيسكوف: تفجير خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا" يعقد تمديد "صفقة الحبوب"

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تفجير خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا" يعقّد تمديد "صفقة الحبوب". 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T12:12+0000

2023-06-08T12:12+0000

2023-06-08T12:12+0000

العالم

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تأثير التفجير على مصير "صفقة الحبوب": "تأثيره لن يكون إلا سلبيًا. لا نعرف نوع الدمار الحاصل ولا ما الذي سيفعله الجانب الأوكراني بعد ذلك بهذا الخط، لكنكم تعلمون أن هذا الموضوع برز كجزء لا يتجزأ من نصف الصفقة التي تهمنا. لذلك يمكن القول إن هذا الأمر أصبح حادثة أخرى تعقد مسار استمرار الصفقة أكثر". وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، إن مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية فجرت، عند الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، أنبوب الأمونيا "تولياتي - أوديسا" في مقاطعة خاركوف.وبدوره، أكد رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، أنه لا يوجد أمونيا في الهواء في منطقة كوبيانسك في أوكرانيا بعد الأضرار التي لحقت بأنبوب الأمونيا.وكتب سينيجوبوف، عبر قناته على "تلغرام": "حتى الآن، تظهر نتائج القياسات أنه لا توجد أمونيا في الهواء في منطقة كوبيانسكي".وفي وقت سابق، قال جندي من القوات المسلحة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجنود الأوكرانيين دمروا خط أنابيب الأمونيا، في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وهناك حالات تسمم بين جنود كييف".

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