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https://sputnikarabic.ae/20230608/تأكيد-خليجي-أمريكي-على-أهمية-الوصاية-الهاشمية-على-المقدسات-1077906688.html
تأكيد خليجي أمريكي على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات
تأكيد خليجي أمريكي على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات
أكد بيان مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة على ضرورة استمرار الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي القائم... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T13:21+0000
2023-06-08T13:21+0000
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ونقلت صحيفة "عمون" البيان الصادر عقب الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، الذي دعا إلى الامتناع عن جميع التدابير الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.حضر الاجتماع وزراء خارجية عمان والإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وشدد المجتمعون على ضرورة "التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية".وثمّن المجتمعون دور مصر واصفينه بالحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة".واختتم البيان بالتأكيد على "أهمية دعم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني".وفي وقت سابق، وصفت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، أمس الأربعاء، مخطط عضو كنيست إسرائيلي تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود بـ"الخطير للغاية ويهدد بحرب دينية".ونقلت وكالة "سما"، مساء يوم الأربعاء، عن بيان للوزارة أن "المخطط الداعي لاستيلاء اليهود على منطقة قبة الصخرة مقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين، يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الشديد".
https://sputnikarabic.ae/20230607/صحيفة-عبرية-ترصد-تزايد-اعتداءات-المستوطنين-الإسرائيليين-ضد-المسيحيين-في-القدس-1077855245.html
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العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, مجلس التعاون الخليجي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار الأردن
العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, مجلس التعاون الخليجي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار الأردن

تأكيد خليجي أمريكي على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات

13:21 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أكد بيان مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة على ضرورة استمرار الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي القائم لتلك الأماكن.
ونقلت صحيفة "عمون" البيان الصادر عقب الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، الذي دعا إلى الامتناع عن جميع التدابير الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
حضر الاجتماع وزراء خارجية عمان والإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وشدد المجتمعون على ضرورة "التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية".
السلطات الإسرائيلية تقمع المسيحيين المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
صحيفة عبرية ترصد تزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المسيحيين في القدس
أمس, 14:18 GMT
وثمّن المجتمعون دور مصر واصفينه بالحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة".
واختتم البيان بالتأكيد على "أهمية دعم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني".
وفي وقت سابق، وصفت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، أمس الأربعاء، مخطط عضو كنيست إسرائيلي تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود بـ"الخطير للغاية ويهدد بحرب دينية".
ونقلت وكالة "سما"، مساء يوم الأربعاء، عن بيان للوزارة أن "المخطط الداعي لاستيلاء اليهود على منطقة قبة الصخرة مقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين، يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الشديد".
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