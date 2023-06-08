https://sputnikarabic.ae/20230608/ترامب-تم-استدعائي-للمثول-أمام-المحكمة-الفيدرالية-في-ميامي-1077919815.html
استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي
استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي
أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، أنه تلقى إخطارًا من خلال محاميه بتوجيه اتهامات له بتهمة حيازة مواد سرية... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T23:47+0000
2023-06-08T23:47+0000
2023-06-09T00:03+0000
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وقال في منشور على شبكة "تروث سوشيال" الاجتماعية: "أبلغت إدارة بايدن الفاسدة محاميَّ بتوجيه اتهامات لي".وأضاف ترامب: "تم استدعائي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي يوم الثلاثاء... لم أكن أتوقع أبدًا أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية".ويعتقد ترامب أن أساس الاتهامات هو الوثائق السرية التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) خلال تفتيشهم لمنزله في مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا.وفي أغسطس/ آب الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية"، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية" و3 مجموعات "خاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230515/العدل-الأمريكية-تبرئ-ترامب-من-الصلات-مع-روسيا-وتكشف-تلفيق-كلينتون-للتهمة-1077079585.html
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ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي
23:47 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 00:03 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، أنه تلقى إخطارًا من خلال محاميه بتوجيه اتهامات له بتهمة حيازة مواد سرية واستدعائه للمثول أمام المحكمة في ميامي الثلاثاء القادم.
وقال في منشور على شبكة "تروث سوشيال" الاجتماعية: "أبلغت إدارة بايدن الفاسدة محاميَّ بتوجيه اتهامات لي".
وأضاف ترامب: "تم استدعائي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي يوم الثلاثاء... لم أكن أتوقع أبدًا أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية".
ويعتقد ترامب أن أساس الاتهامات هو الوثائق السرية
التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) خلال تفتيشهم لمنزله في مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا.
وفي أغسطس/ آب الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية"، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.
وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب
4 مجموعات من الوثائق المصنفة "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية" و3 مجموعات "خاصة".