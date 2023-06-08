تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:32 GMT 08.06.2023
05:32 GMT 08.06.2023
05:32 GMT 08.06.2023
05:32 GMT 08.06.2023
05:32 GMT 08.06.2023
ذكر عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، على الأرجح باستخدام أسلحة غربية.
05:31 GMT 08.06.2023
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، صباح اليوم الخميس، بأن نظام اللهب الثقيل الروسي "سولنتسيبيك" استهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية بالقرب من قرى كيروفو ودروجبا في آرتيموفسك بجمهورية دونيتسك.
05:31 GMT 08.06.2023
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، إن الوضع في مدينة أرتيوموفسك معقدًا بسبب القصف المستمر من قبل القوات الأوكرانية.