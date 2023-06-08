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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077868627.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T05:30+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:30 GMT 08.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:32 GMT 08.06.2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا ودونيتسك بـ11 قذيفة
04:23 GMT
05:32 GMT 08.06.2023
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مدينة نوفايا كاخوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
عمدة نوفايا كاخوفكا: ضخ المياه بعد الفيضانات يبدأ اليوم في مقاطعة خيرسون
04:55 GMT
05:32 GMT 08.06.2023
مروحية كا-52 (أليغاتور) أثناء مناورات فزايموديستفيه 2019 في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"التمساح" الروسية تهاجم مركز قيادة المسلحين الأوكرانيين
04:35 GMT
05:32 GMT 08.06.2023
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفين جويين في سماء بيلغورود
03:33 GMT
05:32 GMT 08.06.2023
روغوف: قصف أوكراني مكثف يستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه
ذكر عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، على الأرجح باستخدام أسلحة غربية.
05:31 GMT 08.06.2023
القوات الروسية تستهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية وتدمر معداتهم في آرتيموفسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، صباح اليوم الخميس، بأن نظام اللهب الثقيل الروسي "سولنتسيبيك" استهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية بالقرب من قرى كيروفو ودروجبا في آرتيموفسك بجمهورية دونيتسك.
05:31 GMT 08.06.2023
بوشيلين: الوضع في أرتيوموفسك معقد لكن المدينة تحت سيطرة القوات الروسية
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، إن الوضع في مدينة أرتيوموفسك معقدًا بسبب القصف المستمر من قبل القوات الأوكرانية.
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