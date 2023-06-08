https://sputnikarabic.ae/20230608/حادث-طعن-في-فرنسا-7-مصابين-بينهم-6-أطفال-واعتقال-المشتبه-به---عاجل-1077878139.html
حادث طعن في فرنسا... 7 مصابين بينهم 6 أطفال واعتقال المشتبه به
حادث طعن في فرنسا... 7 مصابين بينهم 6 أطفال واعتقال المشتبه به
أصيب 7 أشخاص بينهم 6 أطفال، في هجوم بسكين داخل حديقة ألعاب للأطفال في مدينة أنسي شمال شرقي فرنسا. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T09:24+0000
2023-06-08T09:24+0000
2023-06-08T09:48+0000
أخبار فرنسا
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1f/1047031983_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_65e572f58915204c943d54094760822b.jpg
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر حسابه على تويتر: "أصيب عدة أشخاص، بينهم أطفال، بجروح على يد فرد مسلح بسكين في ميدان في مدينة آنسي، وتم القبض على هذا الشخص بفضل التدخل السريع من قبل الشرطة".وقالت الشرطة الفرنسية، في بيان لها، إنه "تم اعتقال الشخص الذي نفذ عملية الطعن"، مضيفةً أن "أعمار الأطفال المصابين بعملية الطعن بحدود 3 سنوات". وأوضح البيان أن "3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن في مدينة آنسي الفرنسية".وقال مصدر أمني، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "رجلا مسلحا بسكين، قال إنه طالب لجوء سوري، هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى 3 سنوات"، مشيرا أنه يعتقد أن المشتبه به مجهول للأجهزة الأمنية ولا سوابق أمنية له.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1f/1047031983_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_950d7cb87720d23013eb9655e3d74ec9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
حادث طعن في فرنسا... 7 مصابين بينهم 6 أطفال واعتقال المشتبه به
09:24 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 09:48 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
أصيب 7 أشخاص بينهم 6 أطفال، في هجوم بسكين داخل حديقة ألعاب للأطفال في مدينة أنسي شمال شرقي فرنسا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر حسابه على تويتر: "أصيب عدة أشخاص
، بينهم أطفال، بجروح على يد فرد مسلح بسكين في ميدان في مدينة آنسي، وتم القبض على هذا الشخص بفضل التدخل السريع من قبل الشرطة".
وقالت الشرطة الفرنسية
، في بيان لها، إنه "تم اعتقال الشخص الذي نفذ عملية الطعن"، مضيفةً أن "أعمار الأطفال المصابين بعملية الطعن بحدود 3 سنوات".
وأوضح البيان أن "3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن في مدينة آنسي الفرنسية".
وقال مصدر أمني، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "رجلا مسلحا بسكين، قال إنه طالب لجوء سوري، هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى 3 سنوات"، مشيرا أنه يعتقد أن المشتبه به مجهول للأجهزة الأمنية ولا سوابق أمنية له.