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https://sputnikarabic.ae/20230608/حادث-طعن-في-فرنسا-7-مصابين-بينهم-6-أطفال-واعتقال-المشتبه-به---عاجل-1077878139.html
حادث طعن في فرنسا... 7 مصابين بينهم 6 أطفال واعتقال المشتبه به
حادث طعن في فرنسا... 7 مصابين بينهم 6 أطفال واعتقال المشتبه به
أصيب 7 أشخاص بينهم 6 أطفال، في هجوم بسكين داخل حديقة ألعاب للأطفال في مدينة أنسي شمال شرقي فرنسا. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T09:24+0000
2023-06-08T09:48+0000
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وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر حسابه على تويتر: "أصيب عدة أشخاص، بينهم أطفال، بجروح على يد فرد مسلح بسكين في ميدان في مدينة آنسي، وتم القبض على هذا الشخص بفضل التدخل السريع من قبل الشرطة".وقالت الشرطة الفرنسية، في بيان لها، إنه "تم اعتقال الشخص الذي نفذ عملية الطعن"، مضيفةً أن "أعمار الأطفال المصابين بعملية الطعن بحدود 3 سنوات". وأوضح البيان أن "3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن في مدينة آنسي الفرنسية".وقال مصدر أمني، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "رجلا مسلحا بسكين، قال إنه طالب لجوء سوري، هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى 3 سنوات"، مشيرا أنه يعتقد أن المشتبه به مجهول للأجهزة الأمنية ولا سوابق أمنية له.
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أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

حادث طعن في فرنسا... 7 مصابين بينهم 6 أطفال واعتقال المشتبه به

09:24 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 09:48 GMT 08.06.2023)
© Sputnikالشرطة الفرنسية 1
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik
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أصيب 7 أشخاص بينهم 6 أطفال، في هجوم بسكين داخل حديقة ألعاب للأطفال في مدينة أنسي شمال شرقي فرنسا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر حسابه على تويتر: "أصيب عدة أشخاص، بينهم أطفال، بجروح على يد فرد مسلح بسكين في ميدان في مدينة آنسي، وتم القبض على هذا الشخص بفضل التدخل السريع من قبل الشرطة".
وقالت الشرطة الفرنسية، في بيان لها، إنه "تم اعتقال الشخص الذي نفذ عملية الطعن"، مضيفةً أن "أعمار الأطفال المصابين بعملية الطعن بحدود 3 سنوات".
وأوضح البيان أن "3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن في مدينة آنسي الفرنسية".
وقال مصدر أمني، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "رجلا مسلحا بسكين، قال إنه طالب لجوء سوري، هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى 3 سنوات"، مشيرا أنه يعتقد أن المشتبه به مجهول للأجهزة الأمنية ولا سوابق أمنية له.
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