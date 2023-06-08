https://sputnikarabic.ae/20230608/خبراء-عسكريون-يكشفون-تكاليف-باهظة-على-عاتق-أمريكا-في-حال-إرسال-إف--16-إلى-أوكرانيا-1077914760.html
خبراء عسكريون يكشفون تكاليف باهظة على عاتق أمريكا في حال إرسال "إف- 16" إلى أوكرانيا
خبراء عسكريون يكشفون تكاليف باهظة على عاتق أمريكا في حال إرسال "إف- 16" إلى أوكرانيا
سيتطلب إرسال نسخ قديمة من مقاتلات "إف- 16"إلى أوكرانيا استبدالها في غضون أربع إلى ست سنوات، وتبين أن نقل الطائرات الجديدة من طراز "بلوك 70" إلى كييف مكلف... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T17:45+0000
2023-06-08T17:45+0000
2023-06-08T17:45+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب المحللان العسكريان جون هينغ وويليام كورتني عن هذا في عمود في مجلة "ديفينس نيوز" أنه "إلى جانب الصيانة والأسلحة، تكلف طائرة "إف- 16" الجديدة 200 مليون دولار".ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مكتب المساءلة الحكومية ، فإن تشغيل طائرة من طراز "إف-16" يكلف 4.6 مليون دولار سنويًا، أو 184 مليون دولار لأسطول مكون من 40 طائرة.يقول الخبراء إن ميزانية القوات الجوية الأوكرانية في عام 2020 بلغت نحو 1.1 مليار دولار، بما في ذلك دعم نحو 70 مقاتلة سوفييتية قديمة.وجاءت تصريحات ريزنيكوف خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون "NHK" الياباني في 5 يونيو/ حزيران، قال خلالها: "لن تغيّر طائرات "إف 16" الكثير من الأشياء هذا الصيف، وسوف يستغرق الأمر وقتًا لإعداد طيارينا، حيث سينظم شركاؤنا دورات تدريبية للطيارين والمهندسين والفنيين"، معتبرًا أن أوكرانيا ستكون مستعدة لنشر مقاتلات "إف 16" في الخريف أو الشتاء المقبل.وأضاف ريزنيكوف أن أوكرانيا ستستخدم جميع المعدات الأرضية أثناء الهجوم المضاد.
https://sputnikarabic.ae/20230526/أوكرانيا-تحدد-عدد-مقاتلات-إف--16-اللازمة-لاستعادتها-حدود-1991-1077457042.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
خبراء عسكريون يكشفون تكاليف باهظة على عاتق أمريكا في حال إرسال "إف- 16" إلى أوكرانيا
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سيتطلب إرسال نسخ قديمة من مقاتلات "إف- 16"إلى أوكرانيا استبدالها في غضون أربع إلى ست سنوات، وتبين أن نقل الطائرات الجديدة من طراز "بلوك 70" إلى كييف مكلف للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.
وكتب المحللان العسكريان جون هينغ وويليام كورتني عن هذا في عمود في مجلة "ديفينس نيوز
" أنه "إلى جانب الصيانة والأسلحة، تكلف طائرة "إف- 16" الجديدة 200 مليون دولار".
على المدى الطويل، قد تعتمد أوكرانيا على التدفق المستمر لمقاتلات "إف-16" المستعملة والمقاتلات الأوروبية الصنع المستعملة.
ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مكتب المساءلة الحكومية ، فإن تشغيل طائرة من طراز "إف-16" يكلف 4.6 مليون دولار سنويًا، أو 184 مليون دولار لأسطول مكون من 40 طائرة.
يقول الخبراء إن ميزانية القوات الجوية الأوكرانية في عام 2020 بلغت نحو 1.1 مليار دولار، بما في ذلك دعم نحو 70 مقاتلة سوفييتية قديمة.
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن كييف لن تكون قادرة على استخدام مقاتلات "إف 16" خلال الهجوم المضاد الصيفي.
وجاءت تصريحات ريزنيكوف خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون "NHK" الياباني في 5 يونيو/ حزيران، قال خلالها: "لن تغيّر طائرات "إف 16" الكثير من الأشياء هذا الصيف، وسوف يستغرق الأمر وقتًا لإعداد طيارينا، حيث سينظم شركاؤنا دورات تدريبية للطيارين والمهندسين والفنيين"، معتبرًا أن أوكرانيا ستكون مستعدة لنشر مقاتلات "إف 16" في الخريف أو الشتاء المقبل.
وأضاف ريزنيكوف
أن أوكرانيا ستستخدم جميع المعدات الأرضية أثناء الهجوم المضاد.