https://sputnikarabic.ae/20230608/خبير-بعد-تدمير-باتريوت-في-أوكرانيا-الغرب-يضغط-على-أوروبا-لتعويضها-1077913011.html
خبير: بعد تدمير "باتريوت" في أوكرانيا الغرب يضغط على أوروبا لتعويضها
خبير: بعد تدمير "باتريوت" في أوكرانيا الغرب يضغط على أوروبا لتعويضها
نناقش في هذه الحلقة: أوكرانيا تضغط على دول الاتحاد الأوروبي لإرسال أنظمة باتريوت؛ حركتا "أمل" و"حزب الله" سيصوتان لصالح سليمان فرنجية؛ إيران تفتتح سفارتها في... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T16:32+0000
2023-06-08T16:32+0000
2023-06-08T16:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير: بعد تدمير "باتريوت" في أوكرانيا الغرب يضغط على أوروبا لتعويضها
خبير: بعد تدمير "باتريوت" في أوكرانيا الغرب يضغط على أوروبا لتعويضها
يمارس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت، ضغطا على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت".حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان لـ"حصاد الأسبوع":خبير: الانتخابات الرئاسية ليست الملاذ الأخير لإيجاد حلول جذرية للبنانسيشارك نواب حزبي "أمل" و"حزب الله" في الانتخابات الرئاسية في لبنان في 14 حزيران / يونيو وسيصوتون لزعيم حزب المردة المسيحي وزير الداخلية الأسبق سليمان فرنجية، حسبما صرح مصدر في الفصيل البرلماني الذي يمثل هذه الأحزاب.حول هذا الموضوع، قال لـ "حصاد الأسبوع" الباحث السياسي سامر كراكي:التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077912596_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_e5f4278e9d123051328cebe8f6218aec.png
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: بعد تدمير "باتريوت" في أوكرانيا الغرب يضغط على أوروبا لتعويضها
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نناقش في هذه الحلقة: أوكرانيا تضغط على دول الاتحاد الأوروبي لإرسال أنظمة باتريوت؛ حركتا "أمل" و"حزب الله" سيصوتان لصالح سليمان فرنجية؛ إيران تفتتح سفارتها في الرياض وقنصليتها في جدة.
يمارس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت، ضغطا على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت".
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان لـ"حصاد الأسبوع":
"الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أوكرانيا إن كان في الأرواح أو في العتاد العسكري خلال الأشهر الأخيرة فرض أمرا واقعا بالبحث عن دول ممولة جديدة لا سيما بعد أن تمكنت روسيا من تدمير منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" ما دفع الغرب للبحث عن بدائل في الدول الأوروبية وعن بطارية هنا وأخرى هناك".
خبير: الانتخابات الرئاسية ليست الملاذ الأخير لإيجاد حلول جذرية للبنان
سيشارك نواب حزبي "أمل" و"حزب الله" في الانتخابات الرئاسية في لبنان في 14 حزيران / يونيو وسيصوتون لزعيم حزب المردة المسيحي وزير الداخلية الأسبق سليمان فرنجية، حسبما صرح مصدر في الفصيل البرلماني الذي يمثل هذه الأحزاب.
حول هذا الموضوع، قال لـ "حصاد الأسبوع" الباحث السياسي سامر كراكي:
"ترشيح أزعور هو لإحراج الثنائي أمل وحزب الله بالتراجع عن مرشحهما الوزير السابق سليمان فرنجية ولفرط هذا الحلف ثم الذهاب نحو مرشح آخر مع الأخذ بعين الاعتبار موقف الرئيس نبيه بري ودوليا ما قام به الرئيس ماكرون حيث سمى وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان. هذه الانتخابات تضع البلد على السكة الصحيحة لكنها ليست الملاذ الأخير لإيجاد حلول جذرية للبنان".
التفاصيل في الملف الصوتي....