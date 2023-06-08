https://sputnikarabic.ae/20230608/خبير-بعد-تدمير-باتريوت-في-أوكرانيا-الغرب-يضغط-على-أوروبا-لتعويضها-1077913011.html

خبير: بعد تدمير "باتريوت" في أوكرانيا الغرب يضغط على أوروبا لتعويضها

خبير: بعد تدمير "باتريوت" في أوكرانيا الغرب يضغط على أوروبا لتعويضها

نناقش في هذه الحلقة: أوكرانيا تضغط على دول الاتحاد الأوروبي لإرسال أنظمة باتريوت؛ حركتا "أمل" و"حزب الله" سيصوتان لصالح سليمان فرنجية؛ إيران تفتتح سفارتها في... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T16:32+0000

2023-06-08T16:32+0000

2023-06-08T16:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصاد الأسبوع

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خبير: بعد تدمير "باتريوت" في أوكرانيا الغرب يضغط على أوروبا لتعويضها خبير: بعد تدمير "باتريوت" في أوكرانيا الغرب يضغط على أوروبا لتعويضها

يمارس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت، ضغطا على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت".حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان لـ"حصاد الأسبوع":خبير: الانتخابات الرئاسية ليست الملاذ الأخير لإيجاد حلول جذرية للبنانسيشارك نواب حزبي "أمل" و"حزب الله" في الانتخابات الرئاسية في لبنان في 14 حزيران / يونيو وسيصوتون لزعيم حزب المردة المسيحي وزير الداخلية الأسبق سليمان فرنجية، حسبما صرح مصدر في الفصيل البرلماني الذي يمثل هذه الأحزاب.حول هذا الموضوع، قال لـ "حصاد الأسبوع" الباحث السياسي سامر كراكي:التفاصيل في الملف الصوتي....

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2023

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