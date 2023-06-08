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رئاسة جنوب أفريقيا: بوتين رحب في اتصال مع رامافوزا بالمبادرة الأفريقية لتسوية أزمة أوكرانيا
رئاسة جنوب أفريقيا: بوتين رحب في اتصال مع رامافوزا بالمبادرة الأفريقية لتسوية أزمة أوكرانيا
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصاله أمس، مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بالمبادرة الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا، معربًا عن استعداده... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T09:04+0000
2023-06-08T09:04+0000
روسيا
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وجاء في بيان لرئاسة جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن "الرئيس سيريل رامافوزا أطلع الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، على بعثة الزعماء الأفارقة للسلام إلى أوكرانيا وروسيا".وأضاف البيان أن "الرئيس بوتين رحب بمبادرة زعماء الدول الأفريقية، وأعرب عن استعداده لاستقبال بعثة السلام".كما ناقش الزعيمان، بحسب البيان، القمة الروسية الأفريقية المرتقب عقدها في تموز/يوليو المقبل، في سان بطرسبورغ.
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روسيا

رئاسة جنوب أفريقيا: بوتين رحب في اتصال مع رامافوزا بالمبادرة الأفريقية لتسوية أزمة أوكرانيا

09:04 GMT 08.06.2023
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
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رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصاله أمس، مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بالمبادرة الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا، معربًا عن استعداده لاستقبال وفد زعماء الدول الأفريقية المشاركة فيها، حسبما ذكرت رئاسة جنوب أفريقيا.
وجاء في بيان لرئاسة جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن "الرئيس سيريل رامافوزا أطلع الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، على بعثة الزعماء الأفارقة للسلام إلى أوكرانيا وروسيا".
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وأضاف البيان أن "الرئيس بوتين رحب بمبادرة زعماء الدول الأفريقية، وأعرب عن استعداده لاستقبال بعثة السلام".
كما ناقش الزعيمان، بحسب البيان، القمة الروسية الأفريقية المرتقب عقدها في تموز/يوليو المقبل، في سان بطرسبورغ.
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