https://sputnikarabic.ae/20230608/رئاسة-جنوب-أفريقيا-بوتين-رحب-في-اتصال-مع-رامافوزا-بالمبادرة-الأفريقية-لتسوية-أزمة-أوكرانيا-1077876056.html
رئاسة جنوب أفريقيا: بوتين رحب في اتصال مع رامافوزا بالمبادرة الأفريقية لتسوية أزمة أوكرانيا
رئاسة جنوب أفريقيا: بوتين رحب في اتصال مع رامافوزا بالمبادرة الأفريقية لتسوية أزمة أوكرانيا
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصاله أمس، مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بالمبادرة الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا، معربًا عن استعداده... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T09:04+0000
2023-06-08T09:04+0000
2023-06-08T09:04+0000
روسيا
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وجاء في بيان لرئاسة جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن "الرئيس سيريل رامافوزا أطلع الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، على بعثة الزعماء الأفارقة للسلام إلى أوكرانيا وروسيا".وأضاف البيان أن "الرئيس بوتين رحب بمبادرة زعماء الدول الأفريقية، وأعرب عن استعداده لاستقبال بعثة السلام".كما ناقش الزعيمان، بحسب البيان، القمة الروسية الأفريقية المرتقب عقدها في تموز/يوليو المقبل، في سان بطرسبورغ.
https://sputnikarabic.ae/20230608/سولنتسبيك-تمطر-الأوكرانيين-بالنيران-فيديو-1077873376.html
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روسيا
رئاسة جنوب أفريقيا: بوتين رحب في اتصال مع رامافوزا بالمبادرة الأفريقية لتسوية أزمة أوكرانيا
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رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصاله أمس، مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بالمبادرة الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا، معربًا عن استعداده لاستقبال وفد زعماء الدول الأفريقية المشاركة فيها، حسبما ذكرت رئاسة جنوب أفريقيا.
وجاء في بيان لرئاسة جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن "الرئيس سيريل رامافوزا أطلع الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، على بعثة الزعماء الأفارقة للسلام إلى أوكرانيا وروسيا".
وأضاف البيان أن "الرئيس بوتين رحب بمبادرة زعماء الدول الأفريقية، وأعرب عن استعداده لاستقبال بعثة السلام".
كما ناقش الزعيمان، بحسب البيان، القمة الروسية الأفريقية المرتقب عقدها في تموز/يوليو المقبل، في سان بطرسبورغ.