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https://sputnikarabic.ae/20230608/رئيسة-المجر-تكشف-توقف-الضغوط-على-بلادها-إثر-الامتناع-عن-تسليح-أوكرانيا-1077902230.html
رئيسة المجر تكشف توقف الضغوط على بلادها إثر الامتناع عن تسليح أوكرانيا
رئيسة المجر تكشف توقف الضغوط على بلادها إثر الامتناع عن تسليح أوكرانيا
كشفت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، في مقابلة صحفية، أن "بلادها لم تعد تشعر بالضغط من الدول الغربية لرفضها تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وهو موقف مفهوم في بودابست". 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T11:54+0000
2023-06-08T11:54+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري
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وأجابت نوفاك على سؤال في مقابلة صحفية، مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية، حول ما إذا كانت بودابست تشعر بالضغط بسبب رفضها تزويد كييف بالأسلحة: "ليس بعد الآن، أعتقد أن الجميع قد فهم موقفنا بالفعل".كما بينت نوفاك أنه "لا يوجد تقدم في تحسين الوضع القانوني للأقلية القومية المجرية في إقليم ترانسكارباثيان في أوكرانيا".ووفقًا لها، فإن التعدي على حقوق مجر ترانسكارباثيان هو "خطوة إلى الوراء" من جانب أوكرانيا في تحركها نحو القيم الأوروبية، لأن "هذه الحقوق جزء من جوهر المجتمع الأوروبي".
https://sputnikarabic.ae/20230524/الخارجية-المجرية-الاتحاد-الأوروبي-ضعيف-ويحتاج-إلى-التوسع-في-دول-جديدة-مثل-مولدوفا-1077400410.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري

رئيسة المجر تكشف توقف الضغوط على بلادها إثر الامتناع عن تسليح أوكرانيا

11:54 GMT 08.06.2023
© Photo / Dan Novac/Pixabay / نهر دانوب في بودابست، المجر
نهر دانوب في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Photo / Dan Novac/Pixabay /
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كشفت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، في مقابلة صحفية، أن "بلادها لم تعد تشعر بالضغط من الدول الغربية لرفضها تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وهو موقف مفهوم في بودابست".
وأجابت نوفاك على سؤال في مقابلة صحفية، مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية، حول ما إذا كانت بودابست تشعر بالضغط بسبب رفضها تزويد كييف بالأسلحة: "ليس بعد الآن، أعتقد أن الجميع قد فهم موقفنا بالفعل".

وأشارت نوفاك أيضًا إلى أن المجر استضافت أكثر من مليوني لاجئ أوكراني منذ بداية الصراع.

كما بينت نوفاك أنه "لا يوجد تقدم في تحسين الوضع القانوني للأقلية القومية المجرية في إقليم ترانسكارباثيان في أوكرانيا".
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لقد أثرت هذا الموضوع خلال اجتماعي الأخير مع رئيس وزراء أوكرانيا، لكن لم يكن هناك تقدم إيجابي.

ووفقًا لها، فإن التعدي على حقوق مجر ترانسكارباثيان هو "خطوة إلى الوراء" من جانب أوكرانيا في تحركها نحو القيم الأوروبية، لأن "هذه الحقوق جزء من جوهر المجتمع الأوروبي".
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