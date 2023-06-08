عربي
شويغو يكشف عن "ضربة استباقية" وجهها الجيش الروسي لحشد أوكراني ضخم
https://sputnikarabic.ae/20230608/روسيا-الأمم-المتحدة-تجاهلت-تحذيراتنا-بشأن-مخاطر-الهجمات-الأوكرانية-على-كاخوفسكايا-1077906565.html
روسيا: الأمم المتحدة تجاهلت تحذيراتنا بشأن مخاطر الهجمات الأوكرانية على كاخوفسكايا
روسيا: الأمم المتحدة تجاهلت تحذيراتنا بشأن مخاطر الهجمات الأوكرانية على كاخوفسكايا
صرح أندريه بيلوسوف، نائب ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن روسيا حذرت الأمم المتحدة من خطر الهجمات التي تشنها القوات... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T13:19+0000
2023-06-08T13:19+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077873258_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ceed496b89c37f2fb6ecc49c1346d989.jpg
وقال في مؤتمر نزع السلاح، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالوضع حول كاخوفسكايا، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصدرت البعثة الدائمة الروسية في نيويورك رسالة تعرب عن قلقها البالغ إزاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة الطاقة وفيما يتعلق بالعواقب الكارثية المحتملة من هذه الأعمال البربرية. تضمنت الرسالة نداء إلى قيادة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لوقف هذه الاستفزازات الوحشية لنظام كييف. لسوء الحظ، لم يكن هناك استجابة مناسبة لهذا النداء".وأضاف الدبلوماسي أن كييف تحاول تقديم نفسها على أنها ضحية وتنقل المسؤولية عن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية إلى الجانب الروسي.ووفقًا له، فإن سرعة إلقاء كييف اللوم على موسكو في كل شيء وتصريحات الحلفاء الغربيين تؤكد تورط أوكرانيا في الحادث.وأضاف الدبلوماسي الروسي أن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية تسبب في أضرار جسيمة لمقاطعة خيرسون، وتحول إلى كارثة إنسانية لعشرات الآلاف من المواطنين الروس، وعرض إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم للخطر، ويهدد بعواقب على الزراعة والبيئة.
https://sputnikarabic.ae/20230608/عمدة-نوفايا-كاخوفكا-ضخ-المياه-بعد-الفيضانات-يبدأ-اليوم-في-مقاطعة-خيرسون-1077867939.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077873258_93:0:1230:853_1920x0_80_0_0_ae9eda4190e9f674a6891b494198449d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

روسيا: الأمم المتحدة تجاهلت تحذيراتنا بشأن مخاطر الهجمات الأوكرانية على كاخوفسكايا

13:19 GMT 08.06.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتقديم الإغاثة في نوفايا كاخوفكا بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
تقديم الإغاثة في نوفايا كاخوفكا بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح أندريه بيلوسوف، نائب ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن روسيا حذرت الأمم المتحدة من خطر الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، لكنها تجاهلت هذا.
وقال في مؤتمر نزع السلاح، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالوضع حول كاخوفسكايا، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصدرت البعثة الدائمة الروسية في نيويورك رسالة تعرب عن قلقها البالغ إزاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة الطاقة وفيما يتعلق بالعواقب الكارثية المحتملة من هذه الأعمال البربرية. تضمنت الرسالة نداء إلى قيادة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لوقف هذه الاستفزازات الوحشية لنظام كييف. لسوء الحظ، لم يكن هناك استجابة مناسبة لهذا النداء".
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مدينة نوفايا كاخوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
عمدة نوفايا كاخوفكا: ضخ المياه بعد الفيضانات يبدأ اليوم في مقاطعة خيرسون
04:55 GMT
وأضاف الدبلوماسي أن كييف تحاول تقديم نفسها على أنها ضحية وتنقل المسؤولية عن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية إلى الجانب الروسي.
ووفقًا له، فإن سرعة إلقاء كييف اللوم على موسكو في كل شيء وتصريحات الحلفاء الغربيين تؤكد تورط أوكرانيا في الحادث.

وقال بيلوسوف: "هذا يشير إلى أن الدعاية المصاحبة للتخريب قد تم إعدادها مسبقًا. وأن العمل الإرهابي نفسه تم بموافقة الداعمين الغربيين لنظام كييف".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية تسبب في أضرار جسيمة لمقاطعة خيرسون، وتحول إلى كارثة إنسانية لعشرات الآلاف من المواطنين الروس، وعرض إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم للخطر، ويهدد بعواقب على الزراعة والبيئة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала