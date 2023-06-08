https://sputnikarabic.ae/20230608/روسيا-والسعودية-علاقات-ممتدة-في-الاقتصاد-والسياسة-1077907809.html

روسيا والسعودية... علاقات ممتدة في الاقتصاد والسياسة

روسيا والسعودية... علاقات ممتدة في الاقتصاد والسياسة

علاقة تتراكم وتزيد من تطورها في مجالات الاقتصاد والسياسة، في ظل تحولات دولية وتشتيت للعالم في معترك الخلاف، اختارت روسيا والسعودية البناء على أساس المصالح... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T13:47+0000

2023-06-08T13:47+0000

2023-06-08T13:47+0000

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روسيا والسعودية.. علاقات ممتدة في الاقتصاد والسياسة روسيا والسعودية.. علاقات ممتدة في الاقتصاد والسياسة

الرئيس فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تقوية العلاقات التجارية وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقة.بوتين وبن سلمان ناقشا أيضا ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، وثمّن الطرفان مستوى التعاون في إطار منظمة "أوبك بلس" للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط، وشددا على أهمية الاتفاقات النفطية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الوزاري في الرياض.وأكدت أهمية التواصل الروسي السعودي لاستقرار سوق النفط العالمي للحفاظ على العرض والطلب.من جهته أكد الكاتب في الشأن الاقتصادي، محمد القباني، أن الدور السعودي في استقرار الأسواق مهم ويحتاج إلى التعاون مع أكثر المصدرين للطاقة وهي روسيا للحفاظ على توازن السوق للمنتجين والمستهلكين.وذكر أن دور روسيا والسعودية في أوبك وأوبك بلس يحتم عليهما التعاون والحفاظ على السوق، وهو ما ظهر من خلال التوافق والتعاون بينهما خلال السنوات الأخيرة، مما جعل الأسواق النفطية مستقرة وأثر إيجابا على الاقتصاد العالمي.ووصف العلاقات الروسية السعودية بالاستراتيجية وطويلة الأمد، مشيرًا إلى أن هناك رؤية للبلدين، لبناء تحالف استراتيجي في مجالات اقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية بالإضافة للسياسية.وأضاف أن التواصل الروسي السعودي أخيرا يدخل في إطار وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة للتعاون بين موسكو والرياض.

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