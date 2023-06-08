https://sputnikarabic.ae/20230608/روسيا-والسعودية-علاقات-ممتدة-في-الاقتصاد-والسياسة-1077907809.html
روسيا والسعودية... علاقات ممتدة في الاقتصاد والسياسة
روسيا والسعودية... علاقات ممتدة في الاقتصاد والسياسة
علاقة تتراكم وتزيد من تطورها في مجالات الاقتصاد والسياسة، في ظل تحولات دولية وتشتيت للعالم في معترك الخلاف، اختارت روسيا والسعودية البناء على أساس المصالح... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T13:47+0000
2023-06-08T13:47+0000
2023-06-08T13:47+0000
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روسيا والسعودية.. علاقات ممتدة في الاقتصاد والسياسة
روسيا والسعودية.. علاقات ممتدة في الاقتصاد والسياسة
الرئيس فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تقوية العلاقات التجارية وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقة.بوتين وبن سلمان ناقشا أيضا ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، وثمّن الطرفان مستوى التعاون في إطار منظمة "أوبك بلس" للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط، وشددا على أهمية الاتفاقات النفطية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الوزاري في الرياض.وأكدت أهمية التواصل الروسي السعودي لاستقرار سوق النفط العالمي للحفاظ على العرض والطلب.من جهته أكد الكاتب في الشأن الاقتصادي، محمد القباني، أن الدور السعودي في استقرار الأسواق مهم ويحتاج إلى التعاون مع أكثر المصدرين للطاقة وهي روسيا للحفاظ على توازن السوق للمنتجين والمستهلكين.وذكر أن دور روسيا والسعودية في أوبك وأوبك بلس يحتم عليهما التعاون والحفاظ على السوق، وهو ما ظهر من خلال التوافق والتعاون بينهما خلال السنوات الأخيرة، مما جعل الأسواق النفطية مستقرة وأثر إيجابا على الاقتصاد العالمي.ووصف العلاقات الروسية السعودية بالاستراتيجية وطويلة الأمد، مشيرًا إلى أن هناك رؤية للبلدين، لبناء تحالف استراتيجي في مجالات اقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية بالإضافة للسياسية.وأضاف أن التواصل الروسي السعودي أخيرا يدخل في إطار وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة للتعاون بين موسكو والرياض.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين, аудио
مساحة حرة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين, аудио
روسيا والسعودية... علاقات ممتدة في الاقتصاد والسياسة
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علاقة تتراكم وتزيد من تطورها في مجالات الاقتصاد والسياسة، في ظل تحولات دولية وتشتيت للعالم في معترك الخلاف، اختارت روسيا والسعودية البناء على أساس المصالح المشتركة والمخرجات الهادفة إلى استقرار عالمي.
الرئيس فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تقوية العلاقات التجارية وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقة.
بوتين وبن سلمان
ناقشا أيضا ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، وثمّن الطرفان مستوى التعاون في إطار منظمة "أوبك بلس" للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط، وشددا على أهمية الاتفاقات النفطية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الوزاري في الرياض.
في هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية، علا شحود، إن التواصل بين الرئيس بوتين وولي العهد السعودي جاء بعد لقاء الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي.
وأكدت أهمية التواصل الروسي السعودي لاستقرار سوق النفط العالمي
للحفاظ على العرض والطلب.
وأوضحت أن تعاون الجانبين يأتي في مسارات مختلفة منها الاقتصاد والطاقة، وأيضا تهتم روسيا بالتعاون مع الدول التي لم تشارك في الأزمة الأوكرانية وفضلت الحياد وكذلك طرحت عدة مقترحات لأن تكون السعودية راعية لمسار التفاوض.
من جهته أكد الكاتب في الشأن الاقتصادي، محمد القباني، أن الدور السعودي في استقرار الأسواق مهم ويحتاج إلى التعاون مع أكثر المصدرين للطاقة وهي روسيا للحفاظ على توازن السوق للمنتجين والمستهلكين.
وبيّن أن سوق الطاقة يحتاج إلى خطط طويلة الأمد في الجانب الاستراتيجي وأيضا طمأنة المستهلكين بالحفاظ على الإمدادات والأسعار بمستويات مناسبة وصحية للجميع.
وذكر أن دور روسيا والسعودية في أوبك وأوبك بلس
يحتم عليهما التعاون والحفاظ على السوق، وهو ما ظهر من خلال التوافق والتعاون بينهما خلال السنوات الأخيرة، مما جعل الأسواق النفطية مستقرة وأثر إيجابا على الاقتصاد العالمي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وليد العويمر، أن روسيا والسعودية يحتاج كلاهما للآخر، خاصة مع التطورات الدولية والضغط الأمريكي على كثير من البلدان العربية.
ووصف العلاقات الروسية السعودية بالاستراتيجية وطويلة الأمد، مشيرًا إلى أن هناك رؤية للبلدين، لبناء تحالف استراتيجي في مجالات اقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية بالإضافة للسياسية.
وأضاف أن التواصل الروسي السعودي أخيرا يدخل في إطار وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة للتعاون بين موسكو والرياض.