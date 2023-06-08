https://sputnikarabic.ae/20230608/سوريا-تدين-بأشد-العبارات-قيام-نظام-كييف-بتفجير-سد-كاخوفسكايا---عاجل---1077875269.html
سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا
سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا
أدانت سوريا، اليوم الخميس، بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مؤكدة أن هذه العملية هي عمل إرهابي موصوف لنظام... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:50+0000
2023-06-08T08:50+0000
2023-06-08T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن دمشق "تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتفجير سد نوفا كاخوفكا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه".ونوه المصدر إلى أن دمشق جددت "تضامنها الكامل مع روسيا في مواجهتها للعدوان الأطلسي"واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230608/عمدة-نوفايا-كاخوفكا-ضخ-المياه-بعد-الفيضانات-يبدأ-اليوم-في-مقاطعة-خيرسون-1077867939.html
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العالم العربي
سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا
08:50 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 08:59 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
أدانت سوريا، اليوم الخميس، بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مؤكدة أن هذه العملية هي عمل إرهابي موصوف لنظام الحكم في أوكرانيا.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن دمشق "تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتفجير سد نوفا كاخوفكا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه".
وشدد المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا" على أن "هذا العمل الإرهابي الموصوف للنظام الأوكراني يشكل استمراراً لتصرفاته الهوجاء وتصعيداً من حماته الأطلسيين في حربهم ضد روسيا".
ونوه المصدر إلى أن
دمشق جددت "تضامنها الكامل مع روسيا في مواجهتها للعدوان الأطلسي"
وطالبت دمشق المجتمع الدولي "بالتحرك بقوة للجم التصرفات العبثية للنظام الأوكراني ونزعة العدوان الغربية التي تشكل تهديدا جديا للأمن والسلم في العالم".
واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.