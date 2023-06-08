https://sputnikarabic.ae/20230608/سوريا-تدين-بأشد-العبارات-قيام-نظام-كييف-بتفجير-سد-كاخوفسكايا---عاجل---1077875269.html

سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا

سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا

أدانت سوريا، اليوم الخميس، بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مؤكدة أن هذه العملية هي عمل إرهابي موصوف لنظام... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T08:50+0000

2023-06-08T08:50+0000

2023-06-08T08:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم العربي

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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن دمشق "تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتفجير سد نوفا كاخوفكا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه".ونوه المصدر إلى أن دمشق جددت "تضامنها الكامل مع روسيا في مواجهتها للعدوان الأطلسي"واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.

https://sputnikarabic.ae/20230608/عمدة-نوفايا-كاخوفكا-ضخ-المياه-بعد-الفيضانات-يبدأ-اليوم-في-مقاطعة-خيرسون-1077867939.html

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