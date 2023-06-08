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سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/سوريا-تدين-بأشد-العبارات-قيام-نظام-كييف-بتفجير-سد-كاخوفسكايا---عاجل---1077875269.html
سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا
سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا
أدانت سوريا، اليوم الخميس، بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مؤكدة أن هذه العملية هي عمل إرهابي موصوف لنظام... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:50+0000
2023-06-08T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن دمشق "تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتفجير سد نوفا كاخوفكا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه".ونوه المصدر إلى أن دمشق جددت "تضامنها الكامل مع روسيا في مواجهتها للعدوان الأطلسي"واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230608/عمدة-نوفايا-كاخوفكا-ضخ-المياه-بعد-الفيضانات-يبدأ-اليوم-في-مقاطعة-خيرسون-1077867939.html
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العالم العربي
العالم العربي

سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا

08:50 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 08:59 GMT 08.06.2023)
© AP Photo / Diaa Hadid / العلم السوري
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Diaa Hadid /
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أدانت سوريا، اليوم الخميس، بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مؤكدة أن هذه العملية هي عمل إرهابي موصوف لنظام الحكم في أوكرانيا.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن دمشق "تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتفجير سد نوفا كاخوفكا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه".

وشدد المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا" على أن "هذا العمل الإرهابي الموصوف للنظام الأوكراني يشكل استمراراً لتصرفاته الهوجاء وتصعيداً من حماته الأطلسيين في حربهم ضد روسيا".

ونوه المصدر إلى أن دمشق جددت "تضامنها الكامل مع روسيا في مواجهتها للعدوان الأطلسي"
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مدينة نوفايا كاخوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
عمدة نوفايا كاخوفكا: ضخ المياه بعد الفيضانات يبدأ اليوم في مقاطعة خيرسون
04:55 GMT

وطالبت دمشق المجتمع الدولي "بالتحرك بقوة للجم التصرفات العبثية للنظام الأوكراني ونزعة العدوان الغربية التي تشكل تهديدا جديا للأمن والسلم في العالم".

واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
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