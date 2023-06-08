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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-أحدث-نظام-دفاع-جوي-ألماني-فيديو-1077870376.html
طائرة مسيرة روسية تدمر أحدث نظام دفاع جوي ألماني... فيديو
طائرة مسيرة روسية تدمر أحدث نظام دفاع جوي ألماني... فيديو
دمر مقاتلو القوات المحمولة جوًا بالطائرة المسيرة الانتحارية "لانتسيت-3" أحدث نظام دفاع جوي ألماني الصنع IRIS-T. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T06:23+0000
2023-06-08T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونُشر فيديو تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة.خلال العملية العسكرية، ضربت ذخيرة "لانتسيت" مئات الأهداف المختلفة، بما في ذلك منظومات "إس-300".تُظهر اللقطات أنه وقت وصول الطائرة المسيرة، كان هناك مقاتل أوكراني على سطح محطة الرادار. لقد لاحظ الطائرة المسيرة قبل ثوانٍ قليلة من الاصطدام. تمكن العدو من إنقاذ القاذفة، لكن بدون رادار لا فائدة منها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرة مسيرة روسية تدمر أحدث نظام دفاع جوي ألماني... فيديو

06:23 GMT 08.06.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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دمر مقاتلو القوات المحمولة جوًا بالطائرة المسيرة الانتحارية "لانتسيت-3" أحدث نظام دفاع جوي ألماني الصنع IRIS-T.
ونُشر فيديو تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة.
خلال العملية العسكرية، ضربت ذخيرة "لانتسيت" مئات الأهداف المختلفة، بما في ذلك منظومات "إس-300".
تُظهر اللقطات أنه وقت وصول الطائرة المسيرة، كان هناك مقاتل أوكراني على سطح محطة الرادار. لقد لاحظ الطائرة المسيرة قبل ثوانٍ قليلة من الاصطدام. تمكن العدو من إنقاذ القاذفة، لكن بدون رادار لا فائدة منها.
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