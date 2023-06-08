https://sputnikarabic.ae/20230608/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-أحدث-نظام-دفاع-جوي-ألماني-فيديو-1077870376.html
طائرة مسيرة روسية تدمر أحدث نظام دفاع جوي ألماني... فيديو
طائرة مسيرة روسية تدمر أحدث نظام دفاع جوي ألماني... فيديو
دمر مقاتلو القوات المحمولة جوًا بالطائرة المسيرة الانتحارية "لانتسيت-3" أحدث نظام دفاع جوي ألماني الصنع IRIS-T. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T06:23+0000
2023-06-08T06:23+0000
2023-06-08T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونُشر فيديو تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة.خلال العملية العسكرية، ضربت ذخيرة "لانتسيت" مئات الأهداف المختلفة، بما في ذلك منظومات "إس-300".تُظهر اللقطات أنه وقت وصول الطائرة المسيرة، كان هناك مقاتل أوكراني على سطح محطة الرادار. لقد لاحظ الطائرة المسيرة قبل ثوانٍ قليلة من الاصطدام. تمكن العدو من إنقاذ القاذفة، لكن بدون رادار لا فائدة منها.
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_b5c75237cd358d79baa18e13d8b64100.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرة مسيرة روسية تدمر أحدث نظام دفاع جوي ألماني... فيديو
تابعنا عبر
دمر مقاتلو القوات المحمولة جوًا بالطائرة المسيرة الانتحارية "لانتسيت-3" أحدث نظام دفاع جوي ألماني الصنع IRIS-T.
ونُشر فيديو تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة.
خلال العملية العسكرية، ضربت ذخيرة "لانتسيت" مئات الأهداف المختلفة، بما في ذلك منظومات "إس-300".
تُظهر اللقطات أنه وقت وصول الطائرة المسيرة، كان هناك مقاتل أوكراني على سطح محطة الرادار. لقد لاحظ الطائرة المسيرة قبل ثوانٍ قليلة من الاصطدام. تمكن العدو من إنقاذ القاذفة، لكن بدون رادار لا فائدة منها.