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https://sputnikarabic.ae/20230608/عمدة-نوفايا-كاخوفكا-ضخ-المياه-بعد-الفيضانات-يبدأ-اليوم-في-مقاطعة-خيرسون-1077867939.html
عمدة نوفايا كاخوفكا: ضخ المياه بعد الفيضانات يبدأ اليوم في مقاطعة خيرسون
عمدة نوفايا كاخوفكا: ضخ المياه بعد الفيضانات يبدأ اليوم في مقاطعة خيرسون
أبلغ عمدة المدينة فلاديمير ليونتييف الصحفيين أن منسوب المياه بعد الفيضانات في نوفايا كاخوفكا انخفض بمقدار 1.2 متر. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T04:55+0000
2023-06-08T04:58+0000
روسيا
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وقال ليونتييف: "يستمر منسوب الماء في الانخفاض، ليس بالسرعة التي نرغب فيها، ولكنه يبلغ عشرين مترًا، وربما أكثر..".كما أكد أن ضخ المياه بعد الفيضانات بسبب تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية سيبدأ اليوم الخميس.وأضاف "بدأنا اليوم في ضخ المياه واستلمنا مولدات إضافية ومضخات بمحركات، لذا سننتقل إلى عملية الترميم".ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230606/السلطات-المياه-تغمر-مدينة-نوفايا-كاخوفكا-بمقاطعة-خيرسون-1077792047.html
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عمدة نوفايا كاخوفكا: ضخ المياه بعد الفيضانات يبدأ اليوم في مقاطعة خيرسون

04:55 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 04:58 GMT 08.06.2023)
© Sputnik . Dmitriy Makeevتداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مدينة نوفايا كاخوفكا
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مدينة نوفايا كاخوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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أبلغ عمدة المدينة فلاديمير ليونتييف الصحفيين أن منسوب المياه بعد الفيضانات في نوفايا كاخوفكا انخفض بمقدار 1.2 متر.
وقال ليونتييف: "يستمر منسوب الماء في الانخفاض، ليس بالسرعة التي نرغب فيها، ولكنه يبلغ عشرين مترًا، وربما أكثر..".
كما أكد أن ضخ المياه بعد الفيضانات بسبب تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية سيبدأ اليوم الخميس.
وأضاف "بدأنا اليوم في ضخ المياه واستلمنا مولدات إضافية ومضخات بمحركات، لذا سننتقل إلى عملية الترميم".
قصر الثقافة في مدينة نوفايا كاخوفسكاياالتي غمرتها المياه نتيجة القصف الأوكراني لمحطة الطاقة الكهرومائية في المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
المياه تغمر مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون... فيديو
6 يونيو, 10:23 GMT
ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".
ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.
واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
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