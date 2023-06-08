https://sputnikarabic.ae/20230608/عمدة-نوفايا-كاخوفكا-ضخ-المياه-بعد-الفيضانات-يبدأ-اليوم-في-مقاطعة-خيرسون-1077867939.html
عمدة نوفايا كاخوفكا: ضخ المياه بعد الفيضانات يبدأ اليوم في مقاطعة خيرسون
عمدة نوفايا كاخوفكا: ضخ المياه بعد الفيضانات يبدأ اليوم في مقاطعة خيرسون
أبلغ عمدة المدينة فلاديمير ليونتييف الصحفيين أن منسوب المياه بعد الفيضانات في نوفايا كاخوفكا انخفض بمقدار 1.2 متر. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T04:55+0000
2023-06-08T04:55+0000
2023-06-08T04:58+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077841453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87173bb51b876fd8af0f2515291c4860.jpg
وقال ليونتييف: "يستمر منسوب الماء في الانخفاض، ليس بالسرعة التي نرغب فيها، ولكنه يبلغ عشرين مترًا، وربما أكثر..".كما أكد أن ضخ المياه بعد الفيضانات بسبب تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية سيبدأ اليوم الخميس.وأضاف "بدأنا اليوم في ضخ المياه واستلمنا مولدات إضافية ومضخات بمحركات، لذا سننتقل إلى عملية الترميم".ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230606/السلطات-المياه-تغمر-مدينة-نوفايا-كاخوفكا-بمقاطعة-خيرسون-1077792047.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077841453_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0417828a598a61fb6aabb03e312cb9b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
عمدة نوفايا كاخوفكا: ضخ المياه بعد الفيضانات يبدأ اليوم في مقاطعة خيرسون
04:55 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 04:58 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
أبلغ عمدة المدينة فلاديمير ليونتييف الصحفيين أن منسوب المياه بعد الفيضانات في نوفايا كاخوفكا انخفض بمقدار 1.2 متر.
وقال ليونتييف: "يستمر منسوب الماء في الانخفاض، ليس بالسرعة التي نرغب فيها، ولكنه يبلغ عشرين مترًا، وربما أكثر..".
كما أكد أن ضخ المياه بعد الفيضانات بسبب تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية سيبدأ اليوم الخميس.
وأضاف "بدأنا اليوم في ضخ المياه واستلمنا مولدات إضافية ومضخات بمحركات، لذا سننتقل إلى عملية الترميم".
ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية
الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".
ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.
واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.