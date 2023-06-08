https://sputnikarabic.ae/20230608/فرنسا-منفذ-هجوم-الطعن-في-آنسي-لم-يتحرك-بدافع-إرهابي-1077911627.html
فرنسا: منفذ هجوم الطعن في آنسي لم يتحرك بدافع إرهابي
فرنسا: منفذ هجوم الطعن في آنسي لم يتحرك بدافع إرهابي
قالت النائبة العامة الفرنسية، إن المهاجم الذي طعن 6 أشخاص بينهم 4 أطفال داخل حديقة للأطفال في مدينة آنسي شمال شرقي فرنسا، لم يكن لديه دوافع إرهابية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T15:55+0000
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وكانت السلطات قد صرحت أن رجلا مسلحا بسكين طعن أربعة أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وجرح شخصين بالغين في حديقة في جبال الألب الفرنسية يوم الخميس 8 يونيو/حزيران، في هجوم خلف صدمة واسعة في البلاد.وقالت السلطات إن طفلين على الأقل بين 22 شهرا و3 سنوات وشخصا بالغا أصيبوا بجروح خطيرة، وفق وكالة "فرانس برس".وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن خلال مؤتمر صحفي في موقع الهجوم في مدينة آنِسي أن المشتبه به سوري في أوائل الثلاثينيات من عمره، مُنح وضع اللاجئ في السويد في أبريل /نيسان الماضي، وكان قد تقدم في السابق بطلب لجوء في فرنسا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وتم القبض عليه في مكان الحادث.وقالت بونيه ماتيس إنه "ليس لديه سجل جنائي ولا يعرفه أي جهاز مخابرات وليس له تاريخ في الطب النفسي".وأضافت بونيه ماتيس أن المهاجم كان يحمل "السلاح الوحيد الذي بحوزتنا [وهو] السكين. وبالتالي فإن التحقيق جار".وأشارت إلى أن اثنين من الأطفال كانوا سائحين وأحدهم بريطاني. كما أصيب أحد البالغين بجروح وأصيب شخص آخر بسكين المهاجم الذي أصيب هو الآخر برصاصة أطلقتها الشرطة لدى اعتقاله.ويظهر في مقطع فيديو للمهاجم التقطه أحد المارة أنه يرتدي قميصًا أسود طويل الأكمام وسروالًا قصيرًا وكان ممسكا بشفرة صغيرة.وصف شهود عيان الرجل الذي كان يحمل سكينا ويركض حول حديقة عامة على ضفاف بحيرة آنسي بأنه كان في حالة جنون، وكان يهاجم الناس بشكل عشوائي.وقالت "فرانس برس": "كشف تسجيل مصور أن المهاجم هتف "باسم المسيح" مرّتين باللغة الإنكليزية أثناء تنفيذه الاعتداء، وهو ما أكده مصدر مطلع".وأضافت أن "المهاجم الذي كان يضع صليبا لدى توقيفه عرف عن نفسه بأنه "مسيحي من سوريا" لدى تقدّمه بطلب للحصول على حق اللجوء في فرنسا بتاريخ 28 نوفمبر 2022".
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https://sputnikarabic.ae/20230608/حادث-طعن-في-فرنسا-7-مصابين-بينهم-6-أطفال-واعتقال-المشتبه-به---عاجل-1077878139.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فرنسا: منفذ هجوم الطعن في آنسي لم يتحرك بدافع إرهابي
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قالت النائبة العامة الفرنسية، إن المهاجم الذي طعن 6 أشخاص بينهم 4 أطفال داخل حديقة للأطفال في مدينة آنسي شمال شرقي فرنسا، لم يكن لديه دوافع إرهابية.
وكانت السلطات قد صرحت أن رجلا مسلحا
بسكين طعن أربعة أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وجرح شخصين بالغين في حديقة في جبال الألب الفرنسية يوم الخميس 8 يونيو/حزيران، في هجوم خلف صدمة واسعة في البلاد.
وقالت السلطات إن طفلين على الأقل بين 22 شهرا و3 سنوات وشخصا بالغا أصيبوا بجروح خطيرة، وفق وكالة
"فرانس برس".
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن
خلال مؤتمر صحفي في موقع الهجوم في مدينة آنِسي أن المشتبه به سوري في أوائل الثلاثينيات من عمره، مُنح وضع اللاجئ في السويد في أبريل /نيسان الماضي، وكان قد تقدم في السابق بطلب لجوء في فرنسا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وتم القبض عليه في مكان الحادث.
وصرحت النائبة العامة، ليين بونيه ماتيس، للصحفيين بأنه لا يبدو أن المهاجم كان لديه "دافع إرهابي".
وقالت بونيه ماتيس إنه "ليس لديه سجل جنائي ولا يعرفه أي جهاز مخابرات وليس له تاريخ في الطب النفسي".
وأضافت بونيه ماتيس أن المهاجم كان يحمل "السلاح الوحيد الذي بحوزتنا [وهو] السكين. وبالتالي فإن التحقيق جار".
وأشارت إلى أن اثنين من الأطفال كانوا سائحين وأحدهم بريطاني. كما أصيب أحد البالغين بجروح وأصيب شخص آخر بسكين المهاجم الذي أصيب هو الآخر برصاصة أطلقتها الشرطة لدى اعتقاله.
ويظهر في مقطع فيديو للمهاجم التقطه أحد المارة أنه يرتدي قميصًا أسود طويل الأكمام وسروالًا قصيرًا وكان ممسكا بشفرة صغيرة.
وصف شهود عيان الرجل الذي كان يحمل سكينا ويركض حول حديقة عامة على ضفاف بحيرة آنسي بأنه كان في حالة جنون، وكان يهاجم الناس بشكل عشوائي.
وقالت "فرانس برس
": "كشف تسجيل مصور أن المهاجم هتف "باسم المسيح" مرّتين باللغة الإنكليزية أثناء تنفيذه الاعتداء، وهو ما أكده مصدر مطلع".
وأضافت أن "المهاجم الذي كان يضع صليبا لدى توقيفه عرف عن نفسه بأنه "مسيحي من سوريا" لدى تقدّمه بطلب للحصول على حق اللجوء في فرنسا بتاريخ 28 نوفمبر 2022".