https://sputnikarabic.ae/20230608/قائد-عسكري-إسرائيلي-مستعدون-لحرب-متعددة-الجبهات-1077874759.html
قائد عسكري إسرائيلي: مستعدون لحرب متعددة الجبهات
قائد عسكري إسرائيلي: مستعدون لحرب متعددة الجبهات
نقلت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، عن قائد عسكري في لواء جولاني الإسرائيلي، أن قوات بلاده العسكرية مستعدة لأي حرب متعددة الجبهات. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:35+0000
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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، عن المقدم مائير أوخيون، قائد الكتيبة 51 في لواء غولاني، أن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات ميدانية مكثفة ربما تستمر لخمسة أسابيع بدعوى التدريب على مواجهة حرب متعددة الجبهات.وأكد القائد العسكري الإسرائيلي أن قواته العسكرية تجري تدريبات عسكرية مكثفة في المنطقة الشمالية للبلاد مدتها 5 أسابيع كاملة، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب المقبلة، والتي ربما تكون متعددة الجبهات، وبأن التدريبات العسكرية الجارية تجرى في أشهر الصيف من كل عام، ولكن هذا العام نقوم بتدريبات مكثفة، خاصة الخطط التشغيلية ومحاولة تطوير الآليات والتقنيات الموجودة بحوزة الجيش.وشدد المقدم أوخيون على أن تلك التدريبات العسكرية تعني أن قواته العسكرية مستعدة في أي لحظة لدخول مواجهة عسكرية، وأن الجنود يتدربون على المشي، وهم يحملون أثقالا فوق ظهورهم، كما أن التدريبات العسكرية تفحص مدى قدرات الدبابات والمدرعات واستخدامها الجيد خلال أي معركة مقبلة.وفي الوقت الذي يقوم سلاح المدرعات الإسرائيلي بتدريبات على الجهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورة بحرية، يوم الأربعاء الماضي، قرب الحدود مع لبنان، وأن أصداء انفجارات ستدوي في المنطقة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "ستجري مساء اليوم مناورة عسكرية في المنطقة البحرية شمال البلاد، ستطلق خلالها قنابل ضوئية وتسمع أصداء انفجارات في منطقة كيبوتس روش هنيكرا وموشاف ليمان"، على الحدود اللبنانية.وأضاف: "تم التخطيط للتمرين كجزء من خطة التدريب لعام 2023".ويتزامن ذلك مع إطلاق إسرائيل مناورة عسكرية تحت اسم "القبضة الساحقة"، لمدة أسبوعين كاملين، ويُفترض أن تحاكي القتال المتعدد الجبهات جوا وبحرا وبرا.
https://sputnikarabic.ae/20230607/لاقوا-ترحيبا-حارا-جنود-إسرائيليون-يشاركون-لأول-مرة-في-مناورات-عسكرية-في-المغرب-1077827315.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, الأخبار
قائد عسكري إسرائيلي: مستعدون لحرب متعددة الجبهات
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نقلت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، عن قائد عسكري في لواء جولاني الإسرائيلي، أن قوات بلاده العسكرية مستعدة لأي حرب متعددة الجبهات.
ونقلت صحيفة
معاريف العبرية، اليوم الخميس، عن المقدم مائير أوخيون، قائد الكتيبة 51 في لواء غولاني، أن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات ميدانية مكثفة ربما تستمر لخمسة أسابيع بدعوى التدريب على مواجهة حرب متعددة الجبهات.
وأكد القائد العسكري الإسرائيلي أن قواته العسكرية تجري تدريبات عسكرية
مكثفة في المنطقة الشمالية للبلاد مدتها 5 أسابيع كاملة، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب المقبلة، والتي ربما تكون متعددة الجبهات، وبأن التدريبات العسكرية الجارية تجرى في أشهر الصيف من كل عام، ولكن هذا العام نقوم بتدريبات مكثفة، خاصة الخطط التشغيلية ومحاولة تطوير الآليات والتقنيات الموجودة بحوزة الجيش.
وشدد المقدم أوخيون على أن تلك التدريبات العسكرية تعني أن قواته العسكرية مستعدة في أي لحظة لدخول مواجهة عسكرية، وأن الجنود يتدربون على المشي، وهم يحملون أثقالا فوق ظهورهم، كما أن التدريبات العسكرية تفحص مدى قدرات الدبابات والمدرعات واستخدامها الجيد خلال أي معركة مقبلة.
وفي الوقت الذي يقوم سلاح المدرعات الإسرائيلي بتدريبات على الجهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورة بحرية، يوم الأربعاء الماضي، قرب الحدود مع لبنان، وأن أصداء انفجارات ستدوي في المنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي
، في بيان: "ستجري مساء اليوم مناورة عسكرية في المنطقة البحرية شمال البلاد، ستطلق خلالها قنابل ضوئية وتسمع أصداء انفجارات في منطقة كيبوتس روش هنيكرا وموشاف ليمان"، على الحدود اللبنانية.
وأضاف: "تم التخطيط للتمرين كجزء من خطة التدريب لعام 2023".
ويتزامن ذلك مع إطلاق إسرائيل مناورة عسكرية
تحت اسم "القبضة الساحقة"، لمدة أسبوعين كاملين، ويُفترض أن تحاكي القتال المتعدد الجبهات جوا وبحرا وبرا.