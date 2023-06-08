https://sputnikarabic.ae/20230608/كريدو--إم-1-رادار-روسي-يكشف-الأهداف-البرية-والبحرية-في-أسوأ-الظروف-الجوية-1077869148.html

"كريدو- إم 1"... رادار روسي يكشف الأهداف البرية والبحرية في أسوأ الظروف الجوية

"كريدو- إم 1"... رادار روسي يكشف الأهداف البرية والبحرية في أسوأ الظروف الجوية

تمثل الرادارات الميدانية المحمولة عنصرا حيويا تعتمد عليه الجيوش في كشف الأهداف المعادية، في نطاق يسمح بالاشتباك معها من مسافات آمنة. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T06:21+0000

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ويمثل الرادار الروسي "كريدو- إم 1" أحد أنواع الرادارات الميدانية التي يمكن استخدامها في كشف الأهداف المتحركة في البر والبحر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي مهام رادار "كريدو- إم 1"؟ما هي المكونات الرئيسية للرادار "كريدو- إم 1"؟ما هي المواصفات الفنية للرادار الروسي؟ما هي الأهداف التي يمكنه رصدها؟كما يمكن استخدام الرادار الروسي "كريدو- إم 1" في إدارة نيران المدفعية في جميع الظروف الجوية، حتى عندما تصبح مستويات الرؤية في ميادين القتال منعدمة بسبب الضباب أو الثلوج أو الأمطار أو الدخان والأتربة.

https://sputnikarabic.ae/20230208/معلومات-عن-الرادار-الأمريكي-الذي-دمرته-المقاتلات-الروسية-في-أوكرانيا-1073258546.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار