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https://sputnikarabic.ae/20230608/كريدو--إم-1-رادار-روسي-يكشف-الأهداف-البرية-والبحرية-في-أسوأ-الظروف-الجوية-1077869148.html
"كريدو- إم 1"... رادار روسي يكشف الأهداف البرية والبحرية في أسوأ الظروف الجوية
"كريدو- إم 1"... رادار روسي يكشف الأهداف البرية والبحرية في أسوأ الظروف الجوية
تمثل الرادارات الميدانية المحمولة عنصرا حيويا تعتمد عليه الجيوش في كشف الأهداف المعادية، في نطاق يسمح بالاشتباك معها من مسافات آمنة. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T06:21+0000
2023-06-08T06:21+0000
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ويمثل الرادار الروسي "كريدو- إم 1" أحد أنواع الرادارات الميدانية التي يمكن استخدامها في كشف الأهداف المتحركة في البر والبحر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي مهام رادار "كريدو- إم 1"؟ما هي المكونات الرئيسية للرادار "كريدو- إم 1"؟ما هي المواصفات الفنية للرادار الروسي؟ما هي الأهداف التي يمكنه رصدها؟كما يمكن استخدام الرادار الروسي "كريدو- إم 1" في إدارة نيران المدفعية في جميع الظروف الجوية، حتى عندما تصبح مستويات الرؤية في ميادين القتال منعدمة بسبب الضباب أو الثلوج أو الأمطار أو الدخان والأتربة.
https://sputnikarabic.ae/20230208/معلومات-عن-الرادار-الأمريكي-الذي-دمرته-المقاتلات-الروسية-في-أوكرانيا-1073258546.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار

"كريدو- إم 1"... رادار روسي يكشف الأهداف البرية والبحرية في أسوأ الظروف الجوية

06:21 GMT 08.06.2023
© Sputnik . DENEC ABRAMOV /  / الانتقال إلى بنك الصوررادار روسي
رادار روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . DENEC ABRAMOV /
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تمثل الرادارات الميدانية المحمولة عنصرا حيويا تعتمد عليه الجيوش في كشف الأهداف المعادية، في نطاق يسمح بالاشتباك معها من مسافات آمنة.
ويمثل الرادار الروسي "كريدو- إم 1" أحد أنواع الرادارات الميدانية التي يمكن استخدامها في كشف الأهداف المتحركة في البر والبحر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ما هي مهام رادار "كريدو- إم 1"؟

مسح قطاعات محددة من ميادين القتال للبحث عن أهداف معادية.
تعقب 10 أهداف متحركة في وقت واحد وتحديد اتجاهات وسرعة كل منها.
تحديد مواقع الأهداف التي يتم رصدها على خرائط رقمية.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمحطة رادار روسية
محطة رادار روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
محطة رادار روسية
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ما هي المكونات الرئيسية للرادار "كريدو- إم 1"؟

هوائي إرسال واستقبال متحرك.
معالج بيانات الأهداف.
نظام عرض إلكتروني.
بطاريات الشحن وأنظمة رؤية.

ما هي المواصفات الفنية للرادار الروسي؟

نطاق العمل: من 200 متر إلى 32 كيلومترا.
مستوى الرصد: في جميع الاتجاهات.

ما هي الأهداف التي يمكنه رصدها؟

الأفراد: مدى الكشف 15 كم.
قذائف المدفعية عيار 155 مم: مدى الكشف 10 كم.
الدبابات: مدى الكشف 30 كم.
المركبات: مدى الكشف 32 كم.
الوزن: 51 كيلوغراما.
الزمن اللازم لإعداده للعمل: من 3 إلى 5 دقائق.
كما يمكن استخدام الرادار الروسي "كريدو- إم 1" في إدارة نيران المدفعية في جميع الظروف الجوية، حتى عندما تصبح مستويات الرؤية في ميادين القتال منعدمة بسبب الضباب أو الثلوج أو الأمطار أو الدخان والأتربة.
© Sputnikالمدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK
المدفع الروسي الذاتي الحركة 2S23 NONA-SVK - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
المدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK
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