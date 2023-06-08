https://sputnikarabic.ae/20230608/كريم-بنزيما-يشرب-القهوة-العربية-لدى-وصوله-إلى-السعودية-وسط-هتافات-الترحيب-فيديو-1077904558.html
كريم بنزيما يشرب القهوة العربية لدى وصوله إلى السعودية وسط هتافات الترحيب... فيديو
كريم بنزيما يشرب القهوة العربية لدى وصوله إلى السعودية وسط هتافات الترحيب... فيديو
وصل الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، مساء أمس الأربعاء، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، استعدادا للانضمام للنادي الجديد بعقد يمتد حتى 2026. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T12:30+0000
2023-06-08T12:30+0000
2023-06-08T12:30+0000
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واستقبله في مطار الملك عبد العزيز في جدة، أنمار الحائلي رئيس النادي ونائبه أحمد كعكي، في المطار، وذلك بحضور وفد من رابطة الأندية السعودية ووزارة الرياضة.وظهرت لقطات في الفيديو، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، وهو يحتسي القهوة العربية، المشهورة في المملكة العربية السعودية.وطرح النادي السعودي تذاكر حفل تقديم النجم العالمي بنزيما وأفضل لاعب في العالم على ملعب الجوهرة المشعة.وأعلن اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء الماضي، ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق لمدة 3 سنوات.ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنــز اتحادي"، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو، وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق الملكي.
https://sputnikarabic.ae/20230606/كريم-بنزيما-يطوي-مسيرة-استثنائية-مع-ريال-مدريد-بكلمات-وداعية-مؤثرة-فيديو-1077795861.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار السعودية اليوم, السعودية, كريم بنزيما, رياضة, نادي الفيديو
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار السعودية اليوم, السعودية, كريم بنزيما, رياضة, نادي الفيديو
كريم بنزيما يشرب القهوة العربية لدى وصوله إلى السعودية وسط هتافات الترحيب... فيديو
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وصل الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، مساء أمس الأربعاء، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، استعدادا للانضمام للنادي الجديد بعقد يمتد حتى 2026.
واستقبله في مطار الملك عبد العزيز في جدة، أنمار الحائلي رئيس النادي ونائبه أحمد كعكي، في المطار، وذلك بحضور وفد من رابطة الأندية السعودية ووزارة الرياضة.
وظهرت لقطات في الفيديو، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، وهو يحتسي القهوة العربية، المشهورة في المملكة العربية السعودية.
وطرح النادي السعودي تذاكر حفل تقديم النجم العالمي بنزيما وأفضل لاعب في العالم على ملعب الجوهرة المشعة.
وأعلن اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء الماضي، ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما
لاعب ريال مدريد السابق لمدة 3 سنوات.
ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنــز اتحادي"، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو، وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.
وكان ريال مدريد
الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق الملكي.